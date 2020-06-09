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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölgenin en büyük su sporları merkezi sporseverleri bekliyor

İHA

İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezi yaz döneminde su sporları severlerin büyük ilgisini görüyor. Kale'deki Su Sporları Merkezi bu sene de Covid19 salgını kuralları çerçevesinde yaz kampı organize etmeyi planlıyor.

Bölgenin en büyük su sporları merkezi sporseverleri bekliyor

İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezi yaz döneminde su sporları severlerin büyük ilgisini görüyor. Kale’deki Su Sporları Merkezi bu sene de Covid19 salgını kuralları çerçevesinde yaz kampı organize etmeyi planlıyor.
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Cemal Gündoğdu yaptığı açıklamada, bölgenin en iyi su sporları merkezine sahip olduklarını söyledi. Kano, yelken, kürek, sörf ve dalış alanları için ekipmanların mevcut olduğu merkezde su sporları dalında eğitimler verildiğini belirten Gündoğdu, “Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay hocamızın da büyük desteleriyle su sporları merkezimiz büyük bir atılım gerçekleştirdi. Geçen sene 3 gün süren bir yaz kampımız oldu. Kampa katılan öğrenciler Kalegöl Otelde 3 gün boyunca konakladılar. İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezi’nde kano ve kürek eğitimlerine katıldılar. Bu eğitimler ilk defa İnönü üniversitesi su sporları merkezinde gerçekleştirildi ve su sporları merkezinin konum, malzeme ve görev alan eğitimcileri ile tüm bölgeye başarı ile hitap edecek bir tesis” diye konuştu.

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