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Malatya’dan koronaya karşı maskeli mücadele Malatya’daki iki testil fabrikasında 3 milyon 250 bin adet maske üretilerek, pandemi sürecine destek verildi

İHA

Malatya'da iki işletme 3 milyon 250 bin adet maske üreterek, pandemi sürecine katkıda bulundu.

Malatya’dan koronaya karşı maskeli mücadele Malatya’daki iki testil fabrikasında 3 milyon 250 bin adet maske üretilerek, pandemi sürecine destek verildi

Malatya’da iki işletme 3 milyon 250 bin adet maske üreterek, pandemi sürecine katkıda bulundu.
Vali Aydın Baruş, 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Kübra Tekstil ve Baykanlar Tekstil işletmelerini ziyaret ederek, pandemi sürecinde alınan tedbirleri inceledi. İlk olarak 79 bin metrekare alana inşa edilen 22 bin metre kare kapalı alanı bulunan 730 çalışanı bulunan tamamıyla yurt dışına ihraç ürünlerin üretildiği Özak Holding Kübra Tekstil fabrikasına gelen Vali Baruş’u, Fabrika Müdürü Mehmet Akbalık, Üretim Müdürü Güven Yalvaç ve İdari İşler Müdürü Ekrem Dönmez karşıladı.
İşletme hakkında genel bilgiler veren Fabrika Müdürü Mehmet Akbalık, pandemi sürecinde yaklaşık 500 bin adet maske üretip Sağlık Bakanlığına ilettiklerini söyledi.
Akbalık, Covid19 salgınından çalışanlarını korumak amacıyla fabrikanın tamamında tedbirler alındığını, çalışanların servisten inmeden ateş ölçümü yapılarak indirildiğini söyledi. Maske takmanın zorunlu olduğunu, bu konuda genel denetimlerin düzenli olarak sürdüğünü vurgulayan Akbalık, yemekhanede tek kullanımlık ürünler kullanıldığını, oturma alanlarına şerit çekilerek çapraz oturma düzeni ile sosyal mesafenin sağlandığını söyledi.
Bu işletmedeki incelemesinden sonra Baykanlar Tekstil İşletmesine geçen Vali Baruş, bilgiler aldı.
80 bin metre kare alana sahip 60 bin metre kare kapalı alanı olup toplam bin 820 çalışanı bulunan yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üretiminin yapıldığı Baykanlar Tekstil İşletmesine gelen Vali Baruş’u, işletmenin Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Baykan, Fabrika Müdürü Engin Yerebasmaz, Üretim Müdürü Erdal Oğul ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Elif Güven karşıladı. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Baykan pandemi sürecinde yaklaşık 2 milyon 750 bin adet maske ve 100 bin tulum üreterek valiliğe ve büyükşehir belediyesine teslim ettiklerini söyledi. Korona virüs salgınından çalışanlarını korumak için iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından bilgilendirici eğitim düzenlediklerini söyleyen Baykan, işletme girişindeki turnikelerden dinlenme alanlarına kadar sosyal mesafeyi koruyucu şeritler çekildiğini bildirdi. Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerine uyulması için iç kontrol mekanizmalarının devreye alındığını, çalışma alanlarına sağlık bakanlığının koruyucu ve bilgilendirici afişlerinin asıldığına dikkat çeken Baykan, yemekhanede tek kullanımlık ürünlerin kullanıldığını, dinlenme ve mola saatlerinin arttırılarak yemekhane ve dinlenme alanlarındaki yoğunluğun azaltıldığını, yemekhanedeki televizyonlarda Covid19 ile ilgili önlemlerin görsel olarak yayımlandığını söyledi. Baykan, çalışanlara günde en az 2 adet maske dağıtıldığını ve sosyal mesafenin sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Vali Baruş: “Tedbirleri yerinde inceledim”
Pandemi sürecinde salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla işletmeleri ziyaret ettiklerini söyleyen Vali Aydın Baruş, "2. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tekstil fabrikalarımızın hem maske ve tulum üretiminde ülkemize katkıda bulunmaları hem de bu çalışmalar esnasında almış oldukları sağlık tedbirlerine dikkat etmelerinden dolayı işletme sahiplerimize teşekkür ediyorum. İlimizin ve ülkemizin ihracat lokomotifleri olan bu işletmelerimizde çalışan personelin salgından korunması bizler için çok önem arz ediyor. Alınan tedbir ve önlemlerden ötürü işletmelerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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