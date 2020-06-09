Akçadağ Vefa Sosyal Destek Grubu hizmetlerini sürdürüyor

Malatya’nın Akçadağ İlçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaçlı vatandaşların hizmetlerine koşmaya devam ediyor.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınını önleme kapsamında evden dışarı çıkamayan muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Akçadağ Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 8 Haziran’a kadar, 3 bin 232 para çekme, bin 841 gıda, 371 sağlık ve 37 alış veriş yardımı olmak üzere toplam 5 bin 481 hizmet yapıldı. Özellikle, 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkamaması nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan yardım istedikleri vurgulandı. Vefa Sosyal Destek Grubu 58 personel ve 10 araç ile bu hizmetleri yapıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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