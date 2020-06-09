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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'yı şimşekler aydınlattı

DHA

Malatya'yı şimşekler aydınlattı

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, etkili olan sağanak, öğle saatlerinde de devam etti. Yağış sırasında şimşekler, vurduğu dağları aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. <br>Kentte etkili olan sağanak öğle saatlerinde de sürdü. Sağanak, araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, aralıklarla görülen şimşekler ise kenti aydınlattı. Beydağları üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri ortaya eşsiz manzara çıkardı.<br>DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-09 15:07:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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