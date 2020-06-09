Malatya'yı şimşekler aydınlattı

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<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, etkili olan sağanak, öğle saatlerinde de devam etti. Yağış sırasında şimşekler, vurduğu dağları aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. <br>Kentte etkili olan sağanak öğle saatlerinde de sürdü. Sağanak, araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, aralıklarla görülen şimşekler ise kenti aydınlattı. Beydağları üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri ortaya eşsiz manzara çıkardı.<br>DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-09 15:07:39<br>

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