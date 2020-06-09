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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’de öğrencilere sınav jesti

İHA

Battalgazi’de öğrencilere sınav jesti

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından, içinde bulunduğumuz ayın sonunda yapılacak olan YKS sınavına hazırlanan 4 bin 500 öğrencinin motivasyonunu arttırmak amacıyla “Gençliğimiz Geleceğimizdir” projesi kapsamında Power bank hediye edildi. Battalgazi Belediyesi ekipleri ilçede sınava girecek öğrencileri tespit ederek hediyelerini takdim ediyorlar.
Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ÖSYM’nin 2728 Haziran tarihinde düzenleyeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak amacıyla power bank (taşınabilir harici şarj cihazı) hediye edildi. Malatya İmam Hatip Anadolu Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda öğrenim gören öğrencilere hediyelerini takdim eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencilere sınavda başarı dileklerini iletti. Battalgazi Belediyesi, Malatya İmam Hatip Anadolu Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda öğrenim gören öğrencilere hediyeleri takdim etmesinin ardından, ilçe genelinde sınava hazırlanan diğer öğrencileri de unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları üyeleri, evlerinde sınava hazırlanan diğer öğrencileri evlerinde tek tek ziyaret ederek hediyelerini takdim etti. Hediyelerini ekiplerin elinden alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken, öğrenciler Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

"Başkanımızdan öğrencilere güzel bir jest”
Sınav öncesi öğrencilere güzel bir jest yapıldığını belirten AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, “Battalgazi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları olarak Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları üzerine Battalgazi bölgesinde bulunan gençlerimize power bank hediye ettik ve başarı mesajını ilettik. Başkanımızın bu güzel jestinden dolayı öğrencilerimiz ve teşkilat adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Battalgazi Belediyesi öğrencilere büyük güç verdi”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e duyarlılığından dolayı teşekkürlerini ileten Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut da, “Bu zorlu süreç içerisinde öğrencilerimizin evde kalması, eğitim ve öğretimi uzaktan takip etmesi nedeniyle öğrencilerimize power bank ihtiyacını bizlere gösterdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in bu konudaki duyarlılığı, öğrencilerimize büyük moral ve güç verdi. Hayata hazırlanmalarında öncülük eden başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu süreçte hepimiz biraz daha yorulduk, biraz daha koşturduk ama çok daha güzel şeylerin olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimize küçükte olsa bir destek olmak istedik”
YKS sınavına girecek olan öğrencilere başarı ve tavsiyede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Şuan bir pandemi süreci yaşanıyor. Bu pandemi Türkiye’mizde 10 Martta görülmeye başlandı. O süreçten bu yana gençlerle alakalı bazı tedbirler alınmış oldu ve sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Evlatlarımız takriben 2 ay boyunca tabiri caizse evlerinde hapis kaldılar. Evlerinde kalan evlatlarımız zaman zaman sorun ve sıkıntılar yaşadılar. Evde kaldıkları sürede uzaktan eğitim ile internet üzerinden aldılar. Bizlerde sınav öncesi onlara moral vermek ve onların psikolojilerine destek olmak amacıyla, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde küçükte olsa bir hediye takdim etmek istedik. Battalgazi belediyesi olarak yaklaşık 4 bin 500 öğrencimize isimlerinin yazılı olduğu power bankları hediye ettik” diye konuştu.
Battalgazi Belediyesi olarak gençlere büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Güder, "Biz göreve geldiğimizde gençliğin bizim için çok önemli olduğunu, gençlere gereken değeri vermemiz gerektiğini ve bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızı ifade etmiştik. Battalgazi bölgesinde şuan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz proje ile yüzlerce ve binlerce gencimizin aynı anda etkinlik yapabileceği bir alanı gençlik eğitim merkezi olarak gençlerimize kazandırıyoruz. Bunlardan bir tanesi Hanımınçiftliği mahallemizde. Şuan oradaki çalışmalarımız tamamlandı. Pandemiden dolayı açılışını gerçekleştiremedik. Kısa sürede orayı gençliğimizi istifadesine sunacağız. Diğer binamız Orduzu merkezde olacak. Bu gençlik merkezlerini oluştururken özellikle taşrayı göz önüne almıştık. Orduzu’da ki gençlik merkezi de kısa sürede temeli atılıp, kısa sürede binası tamamlanıp gençliğimizin istifadesine sunulacaktır. Biz yaşlılar ve orta yaşlılar olarak şunu ifade ediyoruz; gençliğimiz bizim geleceğimizdir. Geleceğimizi teminat altına almak için hepimizin görevi gençliğimize sahip çıkmaktır. Battalgazi Belediyesi olarak biz her zaman gençliğimize sahip çıktık. Bundan sonra da ne yapmamız gerekiyorsa o adımları paydaşlarımızla birlikte atmaya hazırız. Biz gençliğimizin emrindeyiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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