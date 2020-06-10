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Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

DHA

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 3 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Turgut Temelli Caddesi'nde meydana geldi. İhsan D. (53), idaresindeki 44 PA 684 plakalı otomobil, Sanayi kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen Yılmaz D. (44) yönetimindeki 34 JN 6371 plakalı otomobil, Ahmet Y.Ş. (32) yönetimindeki 44 ABL 989 otomobil ile Hüseyin Y.'nin (46) kullandığı 44 FT 684 plakalı kamyonete çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada araçlarda...

Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 3 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Turgut Temelli Caddesi'nde meydana geldi. İhsan D. (53), idaresindeki 44 PA 684 plakalı otomobil, Sanayi kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen Yılmaz D. (44) yönetimindeki 34 JN 6371 plakalı otomobil, Ahmet Y.Ş. (32) yönetimindeki 44 ABL 989 otomobil ile Hüseyin Y.'nin (46) kullandığı 44 FT 684 plakalı kamyonete çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İhsan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-10 14:37:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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