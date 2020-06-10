Menfeze düşen yavru köpekler kurtarıldı

Malatya’da menfeze düşen 4 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Hekimhan ilçesi Akmağara Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaklaşık 2 metrelik menfeze düşen 4 yavru köpek dışarı çıkamayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 4 köpeği yaptığı çalışmayla menfezden çıkararak kurtardı. Menfezden çıkarılan köpekler doğaya bırakıldı.
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