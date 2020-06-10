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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi, özel sektöre borcunu ödedi

İHA

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göreve geldiklerinde 90 milyon TL borçla belediyeyi devraldıklarını ifade ederek şuanda kurumların dışında özel sektöre hiç borçlarının olmadığını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi, özel sektöre borcunu ödedi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göreve geldiklerinde 90 milyon TL borçla belediyeyi devraldıklarını ifade ederek şuanda kurumların dışında özel sektöre hiç borçlarının olmadığını söyledi.
1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafe ve hijyen kuralları altında çalışmalarına başlayan Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Meclisi, Haziran Ayı 2.oturum toplantısında faaliyet ve denetim komisyonu raporlarını görüşerek karara bağlarken, gündemdeki komisyon raporları ve tekliflerde ele alındı.
Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında yapılan toplantıda, 2019 Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, koltuğunu Meclis Başkan Vekili Naci Şavata’ya devrederken, yapılan oylama neticesinde faaliyet raporu kabul edildi.
“2023 hedeflerine ulaşmak için hiç durmadan çalışıyoruz”
Faaliyet raporunun onaylanmasından sonra konuşma yapan ve yaptıkları hizmetleri anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 hedeflerine ulaştırmak amacıyla yoğun bir tempoyla çalıştıklarını söyledi.
“ Yeşilyurt Belediyesi’nin özel sektöre borcu bulunmuyor”
Yeşilyurt’u şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışı ile yönettiklerini ifade eden Başkan Çınar, “ 2018 yılında göreve getirildik. Ardından 2019 yılı Mart ayında yapılan seçimlerde hemşerilerimizin teveccühüyle Yeşilyurt Belediye Başkanlığını yeniden devir aldık. Devir aldığımızda meclisimizde totalde 90 milyon TL borcumuz olduğunu ilan etmiştik. Şu anda belediyemizin kurumlar dışında özel sektöre tek bir kuruş bile borcu bulunmamaktadır. Bunu daha öncede açıklamıştık" dedi.
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde TOKİ ile birlikte Kentsel Dönüşüm Projesi başlattıklarını ve şu anda 383 dairenin yüzde 80’ini tamamladıklarını dile getiren Çınar, Yeni konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Proje tamamlandıktan sonra hemşerilerimiz kaliteli depreme dayanıklı, nezih ve güzel bir alanda yaşama fırsatına kavuşacak. Kentimizin atıl kalmış bir alanında birinci sınıf inşaat kalitesine sahip, kentimizin mimari dokusuna yakışacak, bölgemizi geliştirecek çok güzel bir proje uyguladık. Her yönüyle güzel, kaliteli ve sağlam bir yerleşim alanını ilçemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Malatya’nın deprem kuşağında olması, artçı depremlerin sık sık yaşanmasıyla kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı, bizlerde ilk projede edindiğimiz tecrübe, halkımızdan gördüğümüz memnuniyetle birlikte bu tür projelerimizi yaygınlaştıracağız. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Mahallemizde ki 68 dönüm alanda üç ayrı etap halinde uygulayacağımız Kentsel Dönüşüm Projemiz onaylamıştı, o bölgeye de kaliteli ve güzel bir yaşam alanı kazandıracağız. Özal Köyümüzde ise Yeşilyurt Belediyemizin gayrimenkul stokunda olan bütün metrekarelerden daha fazla, yaklaşık 2 milyon 850 bin metrekarelik alanı belediyemize kazandırdık. Yeni Hizmet Binamızın yeriyle ilgili bir kuruş bile vermeden halkımızın rahat ve kolay ulaşabileceği bir yerde, modern ve nezih mekanlara sahip, son teknoloji ile donatılmış, geleceğe hitap edecek bir Hizmet Binasını inşallah Yeşilyurt’umuza kazandıracağız." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü kurarak bölgede daha fazla sportif aktivitenin olması için çalıştıklarına da dikkat çeken Çınar, “Emanet ÇarşıYöresel Ürünler Pazarımızı herkesin ziyaret edip, hizmetlerimizi yerinde görmelerini özellikle rica ediyorum. Ramazan ayında 11 bine yakın ihtiyaç sahibi ailemize yardımda bulunduk, bir evde beş kişi olduğunu düşünürsek toplamda 50 bine yakın aileye yardım yaptık. 11 farklı sosyal sorumluluk projemizle yaşlısından gencine, dezevantajlı grubundan yetim ve kimsesiz insanlarımıza kadar tüm kesimlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.
Yapılan çalışmalar ile ilgili meclis üyelerine detaylı bilgiler veren Başkan Çınar'ın konuşmasının ardından 2019 Yılı Denetim Komisyonu Raporuyla ilgili meclis üyelerine bilgiler verildi. Denetim Komisyonu raporuna göre Yeşilyurt Belediyesinin 2019 yılı gelirleri 179 Milyon 229 Bin 423 TL, giderleri 174 Milyon 869 Bin 629 TL olarak belirlendi. Yeşilyurt Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesap Tasdiki, görüşüldükten sonra onaylandı.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan sözleşmeli teknikerin 2020 yılı ücretinin belirlenmesine ilişkin teklifi ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürlükleri arası ödenek aktarımıyla ilgili teklifi görüşüldükten sonra kabul edildi.
Yeşilyurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Koordinasyon Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sıfır Atık Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Tesisler Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esasları yönetmeliğine ilişkin gündem maddesi Hukuk İhtisas Komisyonuna havale edildi.
Öte yandan, Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran Ayı 3.Oturum Toplantısını 11 Haziran Perşembe günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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