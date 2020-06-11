Malatya'da, 2 mahalledeki karantina sona erdi

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<br>MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Hekimhan ilçesindeki 2 mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.<br>Hekimhan'a bağlı Sürür ile Kömüşhan mahalleri, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 28 Mayıs günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu 2 mahalledeki karantina uygulaması bugün sona erdi. <br>Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sürür ile Kömüşhan mahallerinde yeni vakaya rastlanılmaması üzerine bugün itibarıyla karantinanın sonlandırıldığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-11 09:59:49<br>

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