Fırtına emniyet çatısına zarar verdi

Malatya’nın Arapgir ilçesinde etkili olan fırtına, İlçe Emniyet Amirliğinin çatısına zarar verdi.
Arapgir ilçesinde şiddetini artıran fırtına nedeniyle Arapgir İlçe Emniyet Amirliğinin çatısı zarar görerek çatının bir kısmında kalkma meydana geldi.
Çatının tamir edileceği kaydedildi.
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