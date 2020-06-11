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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da 2 mahallede karantina kaldırıldı

İHA

Malatya'da 2 mahallede 14 gündür uygulanan karantina sona erdi.

Malatya’da 2 mahallede karantina kaldırıldı

Malatya’da 2 mahallede 14 gündür uygulanan karantina sona erdi.
Yazıhan ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplandı. Toplantıda, yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle 28 Mayıs’tan beri karantinada olan ilçeye bağlı Kömüşhan Mahallesi ile Sürür Mahallesi’nin durumu görüşüldü. Yapılan sağlık taramasında Covid19 belirtisi olan herhangi bir kişinin bulunmaması nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 72/7 maddesi gereğince 2 mahallede uygulanan karantinanın 11 Haziran saat 08.00'den itibaren kaldırılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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