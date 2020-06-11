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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyesi, parsel satacak

İHA

Yeşilyurt Belediyesi, parsel satacak

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, Yakınca, Mollakasım, Topsöğüt ve muhtelif mahallelerde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan parsel ve taşınmazların açık teklif usulü ile satışını yapacak.
Yeni tip korona virüste normalleşme süreciyle birlikte çalışmalarına başlayan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Meclisi, Haziran Ayı 3.Oturum Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Meclisi, açılış ve yoklamanın ardından gündemindeki maddeleri tek tek görüştü.
Korona virüs salgını dolayı esnaflara destek vermek amacıyla Yeşilyurt Belediyesine ait kiralık işyerlerinden 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kira alınmamasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi onaylanırken, Topsöğüt Karşıyaka Mahallesinde devam eden sosyal konut projesi için 305 ada 2 nolu parsel üzerinde hasılat paylaşımı yöntemiyle arsa satışına yönelik gündem maddesi görüşüldükten sonra kabul edildi.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından Dilek Gölpınar Mahallesine kazandırılacak olan ‘Karakaya Göl Park’ projesinin yapım işi için mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan 143 nolu parselin yanı sıra 142, 145 ve 538 nolu taşınmazların Park ve Sosyal Tesisi yapılması için 10 yıl süre ile işletme hakkı tesisi suretiyle kiralanma talebini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yakınca Mahallesine yapılacak olan ‘Yakınca Gençlik Merkezi’ projesi için mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan 157 ada 55 nolu parselin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesine karar verdi.
Parsel ve taşınmaz satışı için onay alındı
Yakınca, Mollakasım, Topsöğüt ve muhtelif mahallelerde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan parsel ve taşınmazların açık teklif usulü ile satışının yapılmasına dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Özal (Cihadiye) Mahallesinde uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için Yeşilyurt Belediyesine bedelsiz bir şekilde devir edilen 2 milyon 836 bin metrekarelik alanda bulunan taşınmazların satışıyla ilgili Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifini kabul etti.
Yeşilyurt Belediyesine ait olan Tecde Mahallesinde ki park alanına kazandırılacak olan sosyal tesislerin 10 yıl süreyle yapişletdevret modeline uygun olarak açık teklif usulüyle kiralanmasına yönelik gündem maddesi ise onaylandı.
Bu arada, Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran Ayı 4.Oturum Toplantısını 12 Haziran Cuma günü saat 10:00’da gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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