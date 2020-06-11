Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasına destek

Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasına bir destek de Birlik Vakfı Malatya Şubesi’nden geldi.

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Ayasofya Camisi’nin ibadete açılması tartışmalarına katılıp, açıklamasında, " Bu hayırlı kararında, Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla arz ederiz” dedi.

Ergül, “Tarihi Ayasofya Camisi, alınan bir kararla, 24 Kasım 934 tarihinde, Bizans ve Osmanlı eserlerinin sergileneceği, müzeye dönüştürülmüştür. Millete rağmen 86 yıl önce alınan bu karar, milletimiz tarafından hiçbir şekilde kabul görmemiştir. Ezanı aslına iade eden devletimiz, artık Ayasofya Camisi’ni de ibadete açmalıdır. Ayasofya bir peygamber müjdesidir. Ayasofya, fetih hakkı, fethin sembolü ve fetih camisidir. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han’ın bu millete emanet ettiği, bir İslam mülkü ve vasiyetidir. İstanbul’un işgal yılların da bile cami olarak kalan Ayasofya’nın, milli mücadeleyi kazanan bir millete kapatılmış olması, bağımsızlığımıza gölge düşürmektedir” ifadelerine yer verdi.

Küresel güçlerin, Siyonizmin ve diğerlerinin bu topraklar üzerinde bir hesaplarının olduğunu bildiklerine dikkat çeken Ergül, “İslam alemine, tekrar bir Endülüs travması yaşatmak isteyenlere, Ayasofya Camisi ibadete açılarak cevap verilmelidir. Artık Ayasofya, tek din, tek millet, tek vatan, tek devlet ve ümmeti temsil eden bir cami haline getirilmelidir. Ayasofya Camisi, her daim milletimizin gündeminde olmuştur. Bu millet, İhtilallerden ve baskılardan kurtulduktan sonra, seçtiği kişilerden ilk olarak Ayasofya’nın ibadete açılmasını istemiştir. Bugün de yarın da bu talepten asla vazgeçilmeyecektir. Cumhurbaşkanımızın, Ayasofya’nın ibadete açılması yönünde yapmış olduğu açıklamalar, milletimizde büyük bir sevinç meydana getirmiştir. Cumhurbaşkanımızı takdir ve tebrik ediyoruz. Ayasofya’nın ibadete açılması siyasi bir tercih değil, hukuki bir zorunluluktur. O günlerde karar alıcılar, Ayasofya’nın müze kararını, hukuku zorlayarak almışlardır. Neden böyle bir kararın alındığı artık tarihçilerin ilgi alanına girmiştir. Ancak bugün ülkemiz, devlet millet bütünlüğü için de bölgesinde daha güçlü, dünyada da daha saygın hale gelmiştir. Birlik Vakfı Şube ve Temsilcilikleri ; diğer Sivil Gönüllü Toplum kuruluşlarıyla birlikte, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, milletimize büyük coşku yaşatacak olan Ayasofya Camisi’nin, ibadete açılma çalışmalarını desteklemektedir. Milletimizin de bütün kuruluşlarımızın da arzusu budur. Bu hayırlı kararında, Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla arz ederiz” diye konuştu.

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