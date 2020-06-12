Yeni Malatyaspor'da bütün hesaplar 3 puan üzerine

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Süper Lig’in 27. haftasında yarın saat 21.00’de sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor’da bütün hesaplar kazanmak üzerine yapılıyor.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 9 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramayan sarıkırmızılılar, Hikmet Karaman yönetiminde bu şansızlığını kırmak istiyor. Liglere verilen korona virüs arasında bireysel çalışmalarının ardından yaklaşık 1 ay önce de takım çalışmasına başlayan Malatya ekibi, alt sıralardan kurtulma adına büyük önem taşıyan Kasımpaşa müsabakasını kazanarak korkulu rüya görmek istemiyor. Malatya ekibinde karantina sürecinden dolayı idman eksiği bulunan sol bek oyuncusu Karim Hafez takımdaki yerini alamayacak. Süper Lig’in ilk yarısında topladığı 24 puanın üzerine, ikinci yarıda Konyaspor beraberliğiyle sadece 1 puan ekleyebilen sarıkırmızılılar, Hikmet Karaman yönetiminde ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor.

Yarın 21.00’de başlayacak Yeni MalatyasporKasımpaşa karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

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