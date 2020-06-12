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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Şahin Tepesi Tesislerinin yapım işi başladı

İHA

Yeşilyurt Şahin Tepesi Tesislerinin yapım işi başladı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden olan Şahin Tepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerinin yapım işi başladı.

Çınar, “ İlçemizin turizm potansiyelini artıracak kıymetli bir eseri daha hemşehrilerimizin hizmetine sunmak adına dört koldan çalışıyoruz” dedi.
Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları arasında yer alan Şahin Tepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerinin hizmete gireceği bölgede kazı çalışmaları başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyerek hazırlanan proje üzerine, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle istişare eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’a çok değerli ve özel bir proje daha kazandıracaklarını ifade etti.
Yeşilyurt’un gizli kalmış doğal güzelliklerini Şahin Tepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisler projesiyle gün yüzüne çıkaracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahin Tepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesis Projesi’nin, Kadim Çırmıhtı’ya canlılık katacağını, bölgenin daha fazla hareketlenmesine vesile olacağını söyledi.

“Bölgemizin turizm potansiyelini artırıp, cazibe merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz”
Bölgeyi geliştirip ve turizm merkezine dönüştürmek için yatırımlarına devam ettiklerini anımsatan Çınar, “Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yeşil alanları ve doğal güzellikleriyle her yönden çok kıymetli bir bölgemiz olan Çırmıhtı’nın var olan güçlü potansiyelini doğru ve kalıcı yatırımlarla turizme kazandırmak adına çok ciddi yatırımlar ve projeler uyguluyoruz. Yeşilyurt’umuzun marka değerine yakışacak, bölgemizin turizm potansiyeline katma değer katacak özelliklere sahip farklı ve dikkat çekici yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz. Uzun yıllardır bölge halkına düğün salonu ve lokanta olarak hizmet veren, daha sonra atıl duruma geçen Şahin Tepesini bölgemizin gelişim seviyesine yakışacak, yerli ve yabancı turistlerin ilgi göstereceği bir yapıya kavuşturmak istiyoruz.31 Mart Seçimleri sırasında vaatlerimiz arasında yer verdiğimiz ‘Şahin Tepesi Macera ParkıSosyal Tesisler’ projesi için gerekli ön hazırlıklarımızı ve projemizi tamamlayarak kazı çalışmalarına başladık. Burası yaklaşık 37 dönümü kapsayan, özellikle yaz aylarında havadar olmasından dolayı çok fazla tercih edilmektedir. Bizlerde böylesine kıymetli bir bölgeyi hem hemşehrilerimizin hem de bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin keyifle zaman geçirebileceği, dinlenebileceği, spor yapabileceği bir hüviyete kavuşturmak adına çalışmalara hız verdik. Bölgemizin tüm güzelliklerine tepeden bakan bir noktada bulunmasının yanı sıra havası ve yeşil alanlarıyla her yönüyle çok kıymetli olan bu bölgemizi, farklı sosyal donatıları ve aktivite alanlarıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap edecek cazibe merkezi hüviyetine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bölgemizin turizm potansiyelinin hareketlenmesine katkı sunacak olan bu projemizi geleneksel mimari yapıya göre yeniden restore ettiğimiz tarihi konaklarımız, yöresel ürünlerimizin tanıtım faaliyetleri, sokak sağlıklaştırılmaları ve meydan düzenlemeleriyle bir bütün halinde görmekteyiz. Kadim Çırmıhtı’nın tarihi ve turistik mekanlarının, doğal güzelliklerinin, dalbastı kirazının ve yöresel yemeklerinin bu tür projelerle hak ettiği değeri görmesini sağlayacağız “ şeklinde konuştu.
Projenin teknik detayları hakkında bilgiler paylaşan Başkan Çınar, “ Kadim Çırmıhtı’nın eşsiz güzelliklerine yakışacak şekilde tasarımını yaptığımız projemizde bir dönümlük alan içerisinde üç katlı sosyal tesisimizin yanı sıra içerisinde çok farklı türlerde balıkların olduğu akvaryum yerleştireceğiz. Açık ve kapalı otopark, kafes hayvanlarının bulunduğu mini bir hayvanat bahçesi, balonlu eğlence havuzu, mini masal parkı, dağ kızağı alanı, paintbaal alanı, wclavabo, baybayan mescit ile bebek bakım odaları yer alacaktır. Dağ kızağı alanı ve paintbaal alanlarıyla buradaki eşsiz güzelliklerin daha fazla tanınmasını sağlayacağız. Bölgemizin sosyal ve doğal kimliğine artı değerler katacak olan bu projemizi tamamlayıp hizmete sunduğumuzda yerli ve yabancı turistlerimizin buraya akın edeceklerine yürekten inanıyorum. Gedik Sosyal Tesislerimiz ile Şahin Tepesi arasında ayrıca teleferik sistemi de kurmayı planlıyoruz, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Sosyal donatıları, her yaştan vatandaşa hitap eden aktivite alanlarıyla bölgemize farklılık getirecek projemizi hizmete sunmak için açıkçası sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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