Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması’nda dereceye girenler ödüllendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gençliğe yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 81 il merkezinde düzenlenen "Mevlidi Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" sonucunda Malatya’da dereceye girenler ödüllendirildi.

Üniversite öğrencilerinin katıldığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı Peygamber Efendimizin ahlakını anlatan, Peygamber Efendimizin sosyal hayatını, insanlarla ilişkisini, Peygamber Efendimizin tavrını, duruşunu, zihniyetini ve pratiklerini, günlük hayatını, yemesi içmesi, uyuması, duaları gibi pratiklerini anlatan “O’nun Gibi Yaşamak” eseri temalı bilgi yarışması 7 Mart’ta tüm Türkiye’de gerçekleştirilmişti. Yarışmanın 1.lik ödülünün umre ziyareti, ilk dörde girenlere para diğerlerinde kitap ödülü verildi.

Malatya Valiliği makamında gerçekleşen İl Müftüsü Veysel Işıldar, Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan ve öğrencilerin katıldığı ödül töreninde Vali Aydın Baruş, yarışmada birinci olan Sağlık Bilimleri öğrencisi Ayşe Çiçek ve Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Sevinç’e umre ziyareti ödülü, kızlarda ikinci, üçüncü, dördüncü olan İlahiyat Fakültesi öğrencileri Büşra Akyün, Emine Uzar, Ayşe Tapan ile erkeklerde ikinci, üçüncü, dördüncü olan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mustafa Ulutaş, Sağlık Bilimleri öğrencisi Abdurrahman Çeloğlu ve İlahiyat Fakültesi öğrencisi İbrahim Öner’e para ödüllerini takdim etti.

Ödül töreni sonrası konuşan Vali Aydın Baruş, “Böyle ulvi bir konuda yarışmaya katılmak, dereceye girmek gurur vesilesi. Her yarışma bir emek ister, bu emeği sergilemeden hiçbir şey elde edilemez. Emek harcayarak bunun sonucunda da bir netice elde etmenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum” dedi.

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