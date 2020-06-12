İş makinesi parçası çalan 2 şüpheli yakalandı

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 15 bin TL değerindeki iş makinesi parçalarını çalan 2 şüpheli, polisin incelemeye aldığı 67 iş yerinin güvenlik kamerası kaydıyla kimliklerinin belirlenmesi üzerine yakalandı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 10 Haziran'da 15 bin TL değerinde iş makinesi parçası çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çevredeki 67 iş yerine ait kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polisler, çalınan malzemenin bir başka iş makinesinin üzerinde olduğunu belirledi. Ekiplerin izini sürdüğü şüpheliler, çalınan parça yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-12 18:23:27<br>
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