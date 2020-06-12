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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da fırtına çatıları uçurdu

İHA

Malatya'nın Arguvan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi.

Malatya’da fırtına çatıları uçurdu

Malatya'nın Arguvan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi.
Hakverdi Mahallesi’nde fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi. Mahalle sakinlerine zor anlar yaşatan fırtına nedeniyle evlerde maddi hasar oluşurken, bölgede kuvvetli rüzgarın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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