Malatya’da fırtına çatıları uçurdu

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi.

Hakverdi Mahallesi’nde fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi. Mahalle sakinlerine zor anlar yaşatan fırtına nedeniyle evlerde maddi hasar oluşurken, bölgede kuvvetli rüzgarın devam ettiği öğrenildi.

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