Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (4)

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<br>MALATYA VALİSİ KAZADA YARALANLARI ZİYARET ETTİ<br>Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu yaralanan Devlet Demiryolları personelini, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Aydın Baruş, Turgut Özal Tıp Merkezi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan makinistleri ziyaret ederek, ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve doktorlardan bilgi aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-13 17:09:02<br>

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