Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)

13. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Thiam’ın ceza sahasında kaleci Farnolle tarafından yere düşürülmesinin ardından Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Ancak itirazlar üzerine gidilen VAR’da hakem Halil Umut Meler penaltı kararını iptal etti.

19. dakikada evi sahibi takımının sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza alanında topla buluşan Acquah’ın kaydettiği gol, VAR odasının uyarısı ile geçerli sayılmadı.

30. dakikada Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre ile gelişen atakta, ceza alanına atılan ortada Kasımpaşa Kalecisi Ramazan çıkarak topu Robin Yalçın’dan önce kontrol ederek tehlikeyi önledi.

38. dakikada konuk ekibin sağ kanattan geliştirdiği atağında Quaresma’nın ceza sahasına gönderdiği topta Koita’nın vuruşunda meşin yuvarlak az farka auta çıktı.

42. dakikada Yeni Malatyaspor’da sağ çaprazdan yapılan ortada topla buluşan Umut’un kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

45. dakikada Malatyaspor sağ kanattan etkili geldi. Vidar Kjartansson’un asisti ile ceza alanında topla buluşan Donald, takımını öne geçiren golü kaydetti. 10



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Robin xx, Mina xx, Sakıb xx, Donald xx, Acquah xx, Gökhan xx, Umut xx, Bifouma xx, Kjartansson xx

Yedekler: Muhammed Enes Salik, Abdulsamed Damlu, Yiğithan Güveli, Teenage Hadebe, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Youssouf Ndayishimiye, Moryke Fofana, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kasımpaşa: Ramazan x, Tirpan xx, Meriah x, Sarlija x, Haddadi x, Hadergjonaj x, Aytaç x, Quaresma x, Hajradinovic x, Thiam x, Koita x

Yedekler: Fatih Öztürk, Jorge Fernandes, Doğucan Haspolat, Anıl Koç, Dieumerci Ndongala, Tarkan Serbest, David Pavelka, İlhan Depe, Gerard Gohou,Yusuf Erdoğan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gol: Donald (dk. 45) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Fornalle (Y.Malatyaspor), Haddadi (Kasımpaşa)

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