BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 1-2

<br>Taha AYHAN / MALATYA (DHA)STAT: Yeni Malatya<br>HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu<br>BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle Chebake, Robin, Mina, Sakıb (Dk. 87 Youssouf), Donald (Dk. 75 Ahmet), Acquah (Dk. 75 Murat), Gökhan, Umut, Bifouma (Dk. 87 Erkan), Kjartansson (Dk. 67 Fofana)<br>KASIMPAŞA: Ramazan Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Hadergjonaj, Aytaç (Dk. 86 Pavelka), Quaresma (Dk. 64 Ndongala), Hajradinovic (Dk. 72 Tarkan), Thiam (Dk. 86 Yusuf), Koita<br>GOLLER: Dk. 45 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor) Dk. 61 Dk. 67 Thiam, (Kasımpaşa)<br>SARI KARTLAR: Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor) Haddadi, Sarlija (Kasımpaşa)Süper Lig'in 27'nci haftasında Kasımpaşa, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanan maçta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.6'ncı dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan Tirpan tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.<br>22'nci dakikada Aytaç Kara, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, kaleci Farnolle kurtardı.<br>45'inci dakikada Kjartansson'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.<br>47'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Donald'ın çektiği şut çerçeveyi bulmadı.<br>61'inci dakikada savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Thiam, ceza sahası içerisinde kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Thiam, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 1-1.<br>67'nci dakikada Thiam ceza sahası dışından sert vurdu, top kaleci Farnolle'nin ulaşamadığı köşeden ağlarla buluştu: 1-2.<br>Karşılaşma konuk ekip Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-13 23:12:00<br>
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