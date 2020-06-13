BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 1-2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Taha AYHAN / MALATYA (DHA)STAT: Yeni Malatya<br>HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu<br>BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle Chebake, Robin, Mina, Sakıb (Dk. 87 Youssouf), Donald (Dk. 75 Ahmet), Acquah (Dk. 75 Murat), Gökhan, Umut, Bifouma (Dk. 87 Erkan), Kjartansson (Dk. 67 Fofana)<br>KASIMPAŞA: Ramazan Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Hadergjonaj, Aytaç (Dk. 86 Pavelka), Quaresma (Dk. 64 Ndongala), Hajradinovic (Dk. 72 Tarkan), Thiam (Dk. 86 Yusuf), Koita<br>GOLLER: Dk. 45 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor) Dk. 61 Dk. 67 Thiam, (Kasımpaşa)<br>SARI KARTLAR: Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor) Haddadi, Sarlija (Kasımpaşa)Süper Lig'in 27'nci haftasında Kasımpaşa, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanan maçta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.6'ncı dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan Tirpan tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.<br>22'nci dakikada Aytaç Kara, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, kaleci Farnolle kurtardı.<br>45'inci dakikada Kjartansson'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Donald, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.<br>47'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Donald'ın çektiği şut çerçeveyi bulmadı.<br>61'inci dakikada savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Thiam, ceza sahası içerisinde kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Thiam, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 1-1.<br>67'nci dakikada Thiam ceza sahası dışından sert vurdu, top kaleci Farnolle'nin ulaşamadığı köşeden ağlarla buluştu: 1-2.<br>Karşılaşma konuk ekip Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-13 23:12:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.