BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

DHA

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

<br>BtcTurk Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçının ardındanTaha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Süper Lig'in 27'nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olurken, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.<br>Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, maçın her iki takım için çok önemli olduğunu belirterek, "Final niteliğinde bir karşılaşmaydı. Amacımız ilk etapta aradaki olan puan farkını korumak. Maç içerisindeki gidişata göre de gerekli hamleleri yapmaktı. Maça çok iyi başladığımızı söyleyebilirim. İlk devrede 4 tane çok net pozisyonumuz var. Maalesef değerlendiremedik. Hakemin penaltı pozisyonu ile ilgili çok git gelleri oldu. Sonra VAR kararı ile iptal edildi ve maçı iyi oynarken 1-0 geriye düştük. Beklemediğimiz bir anda geriye düştük ama ilk devre oynamış olduğumuz oyun, girmiş olduğumuz pozisyon ikinci devre için ümit vericiydi. Bunu oyuncularımıza da aynı şekilde devre arasında söyledik. Özellikle orta sahada alanları geçtiğimiz haftaya nazaran daha az değerlendirdik. Geçtiğimiz hafta derken son oynamış olduğumuz karşılaşmalar. Göztepe ve Kayserispor karşılaşmasına nazaran daha az değerlendirdik ama bu gayet normal. Çünkü uzun süredir maç oynamıyoruz, takımlar oynamıyor. Her ne kadar idman yapsanız da karşılaşma, sonunda öğrenmiş olduklarınızın sınavıdır. Malatya'nın da biraz kontrollü oynayacağını biliyorduk ve yapmış olduğumuz analizlerde de özellikle birinci bölgede hata oranı fazlaydı. Nitekim de atmış olduğumuz birinci gol, özellikle ikinci gol rakibin yapmış olduğu hatalardan geldi. İlk devre çok kolay olanları kaçırdık. Yine ikinci devre çok zor adımlar attık. Galip geldiğimiz için tabii ki mutluyuz. Oyuncu grubunu tebrik etmek istiyorum. Gerçekten doğru karaktere sahip olan oyuncu grubuna sahibiz, bu bizi mutlu ediyor. Kolay süreç değil çünkü devre arasında o kadar yeni oyuncu gelmiş, biz yeni teknik ekip gelmiş ve bu uyumu sağlamak çok kolay değildi bulunmuş olduğumuz konu itibariyle de. Biz bunu pandemi süreciyle de çok net güzel bir şekilde geçirdik. Bu süreci sadece sahaya değil, saha dışına da biraz harcamaya çalıştık. Oyuncularımızı saha içerisinde neler yapacaklarını zaten görmüştük ama saha dışında biraz daha yakinen tanımamız gerekiyordu. Bu süreçte onu da gerçekleştirdik. Oyuncularımızı motive etmek için hangi şekilde yaklaşmamız gerektiğini daha iyi görmüş olduk. Bu süreci de bu şekilde değerlendirmiş olduk" dedi.<br>KARAMAN: PES ETMEK YOK<br>BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, fevkalade üzgün olduklarını kaydederek, "60 dakika, oyunun 1 saatlik bölümünde hem oyunu kontrol altına aldık, hem iyi oynadık, hem de golümüzü bulduk ama 9 haftadır kazanamayan takımız. Hatadan gol yiyebilirsiniz ama ayağınızdaki topu rakibe verdiğinizde başka bir olaya gidiyor bu. Burada da oyuncularımızı veya bireysel hata yapan oyuncumuzu eleştiri anlamında değil, 9 haftanın getirmiş olduğu bir stres var. Bu derece basit bir hatayı yapmamız gerekiyordu. Bunu kendi aramızda çalıştığımız günden beri konuştuk. 1-1 olabilir, oyunda değişiklikler yapabiliriz, oyunu farklı yere de götürebiliriz ama 3-4 dakika sonra öyle bir gol yedik ki, bence haftanın golü yani. Öyle bir ikinci gol yedik ki arkadaşlar büyük bir şansızlık. Golü yapan oyuncu adına büyük bir beceri, bizim adımıza büyük bir şansızlık. O topu alacak, havada kalacak, vuracak, kalecinin uzanamayacağı yere atacak yani 2-1 olunca insanın psikolojik olarak birçok şeyi oynayacağız ve kaybedeceğiz ama buna rağmen açık söyleyeyim; 2-1'den sonra sahada ruhsuz bir takım, koşmayan bir takım durumuna asla girmedik. Oyuna giren oyuncularımız, oyunu ayakta tutmaya çalıştı. Son vuruşlarda etkili vurabilsek 2-2'yi yakalayabilirdik. Bana göre mağlubiyeti hak etmedik. En azından 1 puanla buradan ayrılmamız gerekiyordu. Büyük bir avantajı kaçırdık. 3 puanla bitirsek başka şeyler düşünecektik. Bundan sonra rakiplerin alacağı skorlara bakacağız. Yarın alınacak skorlar bizim açımızdan çok önemli. Yarın ki skorlardan sonra da eğer lehimize skorlar işlerse bu sefer Göztepe maçında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Belki mağlubiyet hepimizi kızdırdı, hepimizi üzdü, farklı düşünceler içerisine sokabilir ama pes etmek yok. Yarın görelim sonuçları. Sonuçları gördükten sonra da hazırlıkları ona göre yapmamız lazım. Nihayetinde bunlar bizim futbolcularımız. Maçın başında Mustafa'nın sakatlanıp, kadrodan çıkması bizim adımıza büyük bir şansızlık. Çünkü bugüne kadar iyi hazırlanmıştı, o bölgede stoper olarak o başlayacaktı. Fazla da eleştiri yapmadan yarını bekleyelim, ondan sonra tekrar konuşuruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ- <br>Fuat Çapa'nın açıklaması<br>Hikmet Karaman'ın açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-14 00:27:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hikmet Karaman: "Mağlubiyeti hak etmedik"
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: "Mağlubiyeti hak etmedik"
Fuat Çapa: Ciddiyetimizi bozmadan aynı şekilde oyunumuzu sürdüreceğiz
YEREL HABERLER Fuat Çapa: Ciddiyetimizi bozmadan aynı şekilde ...
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 1-2
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 1-2
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 2 (Maç ...
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk ...
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Yeni Malatyaspor, tribünleri ünlü isimlerle doldurdu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, tribünleri ünlü isimlerle doldurdu
Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (4)
YEREL HABERLER Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (4)
Tartışmada silahlar konuştu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tartışmada silahlar konuştu: 1 yaralı
Malatya´da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (3)
YEREL HABERLER Malatya´da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (3)
Tren kazasında yaralananların durumu iyi
YEREL HABERLER Tren kazasında yaralananların durumu iyi
Yeşilyurt Belediyesi’nde nikah işlemleri normalleşme sürecine uygun yapılıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nde nikah işlemleri normalleşme ...
Üniversite laboratuvarında yangın
YEREL HABERLER Üniversite laboratuvarında yangın
İnönü Üniversitesi’nde akademik takvim planlandığı şekilde devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde akademik takvim planlandığı ...
Tren kazası sonrası enkaz altında kalan makinistin cansız bedenine ulaşıldı Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER Tren kazası sonrası enkaz altında kalan makinistin ...
Sivil toplum temsilcilerinden MHP’ye ziyaret
YEREL HABERLER Sivil toplum temsilcilerinden MHP’ye ziyaret
Kavgada yaralanan genç 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kavgada yaralanan genç 3 aylık yaşam mücadelesini ...
Vali Baruş, tren kazası ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı
YEREL HABERLER Vali Baruş, tren kazası ile ilgili olay yerinde ...
Tren kazasında kayıp makinistin arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tren kazasında kayıp makinistin arama çalışmaları ...
Malatya´da yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı- Yeniden
YEREL HABERLER Malatya´da yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı- ...
Malatya´da yük trenleri çarpıştı (1)
YEREL HABERLER Malatya´da yük trenleri çarpıştı (1)
Yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X