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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tren kazasında hayatını kaybeden makinist defnedildi

İHA

Tren kazasında hayatını kaybeden makinist defnedildi

Malatya’da meydana gelen tren kazasında, cansız bedenine kazadan 12 saat sonra ulaşılan makinist Mehmet Ulutaş, sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.
Battalgazi ilçesi Karabağlar mahallesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden iki makinistten biri olan 53 yaşındaki Mehmet Ulutaş, otopsi işlemlerinin ardından Şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
. Cenaze törenine, Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, DDY yetkilileri, bazı parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Demiryolu İş Sendikası temsilcileri, Ulutaş’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Bu arada, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “İlimizde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Mehmet Ulutaş kardeşimizi, Şehir Mezarlığında ebediyete uğurladık. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

Başkan Güder kaza yerinde inceleme yaptı
Diğer yandan, Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, kaza yerinde inceleme yaptı. KemerköprüKıraçlar mevkiinde meydana gelen tren kazası sonrası, olay yerine giderek arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Güder kazada hayatını kaybeden makinistler içinde taziye mesajı yayımladı.

Başkan Çınar’dan baş sağlığı mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da sosyal medya hesabından kaza sonrası yaptığı açıklamada, “Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü mahallesi yakınlarında iki yük trenin çarpışması sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.
Elazığ’dan Malatya istikametine gelen bir yük treni ile Malatya’dan Elazığ istikametine giden başka bir yük treninin 13 Haziran günü saat 02.10 sıralarında Malatya’nın Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesi mevkiinde çarpışması sonucu makinistler, Mehmet Ulutaş ve Mahmut Kaya hayatını kaybetmiş, Erdoğan Batar, Yılmaz Güneş, Halil İbrahim Alkan ve Sami Atalay ise yaralanmıştı.

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