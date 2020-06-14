Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya’da Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.
Jandarmanın 181. Yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’na Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Atatürk anıtı önündeki tören sona erdi.
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