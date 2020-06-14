Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Anayurt Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Y. (20), yönetimindeki 44 AK 099 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ömer Y. ile otomobildeki Batuhan K. (20) ile Abdullah A. (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.<br>Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-14 18:47:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.