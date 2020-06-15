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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘çevre yönetim sistemi’ belgesi aldı

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘çevre yönetim sistemi’ belgesi aldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı.
Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen tören ile TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi, TSE Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi daha önce aldığı, TS ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO EN 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, TS 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve TS ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgelerine bir yenisini daha ekledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi; TSE tarafından yapılan tetkikler sonucunda, çalışmalarına 2019 yılında başladığı TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini de alarak çevre dostu bir belediye olduğunu belgeledi. TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlamaktadır. Program sırasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimizde hizmetlerimizde bir standardı yakalamak amacıyla TSE, EN, ISO standartları anlamında bütün bu kriterlere uygun bir yönetim ve hizmet yapısının bütün birimlerle birlikte yapılması hususunda çalışmalar başlattık. Yapılan çalışmalar neticesinde Büyükşehir Belediyesi olarak, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandık. Bu belgeyi alırken emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Düzenlenen program sonrasında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi TSE Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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