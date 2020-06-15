Malatya'da 480 kök kenevir ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

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<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 480 kök kenevir ile 2 av tüfeği ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. <br>İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kale'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 480 kök kenevir bitkisi, 2 av tüfeği ile tüfeklere ait 36 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-15 17:01:47<br>

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