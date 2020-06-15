Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi

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<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polislerin kentteki bir adrese düzenlenen operasyonda 2 ton sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 100 litrelik bakır damıtma kazanı ile suç unsurları ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-15 20:20:05<br>

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