Yeni Malatyaspor final niteliğinde 7 maça çıkacak

Süper Lig'de kalan 7 maçının 4’ünü sahasında oynayacak olan Yeni Malatyaspor, fikstür avantajını koruyarak ligde kalmayı hedefliyor. Ligde 25 puanı bulunan sarıkırmızılılar, kalan haftalar için en az 12 puan hedefliyor.

Yeni Malatyaspor, korona virüs tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanacak olmasına rağmen sahasında oynayacağı müsabakalarda kayıp yaşamak istemiyor. Geçen hafta sahasında Kasımpaşa karşısında 1 0 öne geçmesine rağmen rakibine 21 mağlup olan Malatya temsilcisinde gözler bu haftaki Göztepe maçına çevrildi.

Ligde kalma mücadelesinde önünde bulunan 4 haftalık periyodu kritik olarak gören Malatya ekibi, bu maçlardan ilki olan Göztepe müsabakasında kayıp yaşamak istemiyor. Sarıkırmızılı takım kalan 7 haftalık maratonda 4 iç saha, 3 de deplasman maçına çıkacak.

Malatya ekibi, sahasında Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarıkırmızılılar deplasmanda ise Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak.

Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan ve sadece 1 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, bu özlemine Göztepe karşısında son vermek istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.