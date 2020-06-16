Yeşilyurt Belediyespor TFF’den haber bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediyespor TFF’den haber bekliyor

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını bekliyor.

Yeşilyurt Belediyespor TFF’den haber bekliyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararını bekliyor.
TFF 3.Lig 3. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, saha çalışmalarına başlamak için TFF’den gelecek haber bekliyor. Turuncu yeşillilerin kulüp başkanı Tahsin Yılmaz, sezonun oynanması ya da oynanmaması gibi her iki durumda da ligi en iyi yerde bitireceklerine inandıklarını söyledi. Alt liglerde bir çok kulübün yaşanan ekonomik durumdan dolayı lige başlamaya sıcak bakmadığını kaydeden Yılmaz, “Tam saha çalışmalarına başlayacağımız günlerde gelen haberle başlama tarihini erteledik. Federasyon, kulüplerden gelen talebe göre liglerin başlamasıyla ilgili süreci bir kez daha değerlendirmeye aldı. Biz de bu karara göre önümüzü netleştireceğiz. Fakat şunu söyleyeyim, sezonun oynanması ya da oynanmaması gibi her iki durumda da ligi en iyi yerde bitireceğimize yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor final niteliğinde 7 maça çıkacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor final niteliğinde 7 maça çıkacak
Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi
Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 2 ton sahte içki ele geçirildi
Malatya’da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Malatya’da uyuşturucuya geçit yok
İntihar girişimi Milletvekili Fendoğlu engelledi
YEREL HABERLER İntihar girişimi Milletvekili Fendoğlu engelledi
2020 tahmini kayısı rekoltesine itirazlar sürüyor
YEREL HABERLER 2020 tahmini kayısı rekoltesine itirazlar sürüyor
Malatya'da 480 kök kenevir ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 480 kök kenevir ele geçirildi, 3 kişi ...
Taşhoron Kilisesi restore ediliyor
YEREL HABERLER Taşhoron Kilisesi restore ediliyor
Malatya Demiryol-İş Sendikası Başkanı'ndan tren kazası açıklaması
YEREL HABERLER Malatya Demiryol-İş Sendikası Başkanı'ndan tren ...
Tren kazasında "izinsiz hareket" iddilaarına yalanlama Demiryolu İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Hikmet Kazgan "Makinistin izin almadan yola çıkması mümkün değildir"
YEREL HABERLER Tren kazasında "izinsiz hareket" iddilaarına ...
Arguvan yeni sağlık merkezine kavuştu
YEREL HABERLER Arguvan yeni sağlık merkezine kavuştu
Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘çevre yönetim sistemi’ belgesi aldı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘çevre yönetim sistemi’ ...
Uluslararası yarışmada Malatyalı 15 öğrenci finalde
YEREL HABERLER Uluslararası yarışmada Malatyalı 15 öğrenci finalde
Horoz dövüştüren 38 kişiye 46 bin lira para cezası 
YEREL HABERLER Horoz dövüştüren 38 kişiye 46 bin lira para cezası 
Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi
Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı
Polisten horoz dövüştürenlere baskın Yasa dışı kumar oynadıkları gerekçesiyle 46 bin TL ceza yediler
YEREL HABERLER Polisten horoz dövüştürenlere baskın Yasa dışı kumar ...
Yeni Malatyaspor tehlike hattına girdi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor tehlike hattına girdi
Hikmet Karaman ile 4 maçta 1 puan
YEREL HABERLER Hikmet Karaman ile 4 maçta 1 puan
Malatya'da torbacı operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da torbacı operasyonu
Çaldığı bisikleti satışa çıkarınca yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Çaldığı bisikleti satışa çıkarınca yakayı ele verdi
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da otomobil şarampole düştü: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobil şarampole düştü: 1'i ağır 3 ...
Gölette balıklar ölmeye başladı
YEREL HABERLER Gölette balıklar ölmeye başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X