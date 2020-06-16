Başkan Gürkan’dan hizmetlerde istişare vurgusu

Demiryolları Makinistler Derneği (DEMARD) Malatya Şube Başkanı Arif Sakar, Sivas Şube Başkanı Gültekin Boyuneğmez ve beraberindeki heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Ziyaret sırasında kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Geçtiğimiz günlerde Kemerköprü mevkiinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden makinistlerimize Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tren kazalarının önüne geçilmesi için teknolojik çalışmaların önemine temas eden Başkan Gürkan, “Temennimiz odur ki bundan sonraki süreçte bu tür kazaların önüne geçebilmek için gerekli teknolojik çalışmaların yapılmasıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda Devlet Demir Yolları ve diğer kurumlarımızla birlikte istişare ederek hizmetlerimizi yapıyoruz.

Yaşanan bu acı olaydan dolayı TCDD Yolları başta olmak üzere Malatya 5. Bölge Müdürlüğümüzün ve bütün Makinistlerimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin” şeklinde konuştu.

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