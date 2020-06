Yeşilyurt Belediyesi, 7’nci millet kıraathanesini açacak

İlyas Mahallesinde yapımı süren 7.Millet Kıraathanesinde incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Okuma alışkanlığı yaşam boyu öğrenmenin temelini teşkil etmektedir. Kitap okumayı hayatımızda vazgeçilmez bir unsur haline getirmeliyiz. İlçemizdeki 7’nci Millet Kıraathanemizi İlyas Mahallemizde hizmete sunacağız” diye konuştu.

Yeşilyurt’taki Millet Kıraathanesi sayısını artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İlyas Mahallesine modern ve kaliteli alanlara sahip Millet Kıraathanesi kazandırmak adına inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Millet Kıraathanelerinin toplumdaki okuma oranını ciddi seviyede artırdığına dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 7’den 70’e tüm vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan Millet Kıraathaneleri projesine Yeşilyurt’ta bir yenisini daha ekleyeceğiz. Malatya’da Millet Kıraathanesini açan ilk Belediye olarak, her yaştan vatandaşımızın gösterdiği yoğun ilgiden sonra Millet Kıraathanelerimizin sayısını 7’e çıkartmaya hazırlanıyoruz. İlk Millet Kıraathanemizi Zaviye Mahallemizde açmıştık, çok yoğun ilgi gördü ardından Bilgi Evi, Gedik Kültür Merkezindeki Millet Kıraathanesi, Çırmıhtı’da ( DAP ) Kütüphanesi olarak isimlendirdiğimiz Millet Kıraathanemiz, Çukurdere, Çavuşoğlu ve ardından İlyas Mahallesinde açacağımız hizmet binamızla Millet Kıraathanelerimizi söz verdiğimiz gibi yaygınlaştırıyoruz. Cenabı Allah’ın Kur’anı Kerim’de ki ilk emri ‘Okudur’.Bizler ancak okursak, araştırırsak bilgi sahibi oluruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve nitelikli alanlarda kitaplarını okumaları, fikir tartışmalarını yapmaları ve sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirmelerine öncelik tanıyoruz. İlçemizin hareketli bölgelerinden olan İlyas mahallemize modern ve güzel bir Millet Kıraathanesi kazandırmak adına başlattığımız inşaat çalışmaları devam etmektedir. İlyas mahallemizin yanı sıra çevre mahalle sakinlerinin de faydalanacağı Millet Kıraathanemizde son düzenlemeler yapılıyor, aydınlatma ve tefrişat çalışmalarından sonra yakın zamanda kitapseverlerin hizmetine sunacağız” dedi.



“Millet kıraathanelerimiz, sunduğu hizmetlerle özel mekânlardır”

Millet Kıraathanelerinin sunduğu hizmetlerle özel mekânlar olduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Millet Kıraathanelerimiz hemşerilerimizin gönül rahatlığı ve güvenerek gittiği, kitap okuyup ders çalışabildiği, vakitlerini faydalı geçirdiği özel mekânlardır. Gençlerimiz ve bütün vatandaşlarımız; kitapların arasında, sessiz, konforlu ve huzur içerisinde ilimle meşgul oluyorlar, ders çalışıp, kitap okuyorlar. Şehrimizi ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacak gençlerimizin; okuyan, araştıran, düşünen ve üreten bireyler olması için çaba harcıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde açtığımız Millet Kıraathanelerimizde kültürel hizmetlerdeki başarı çıtamızı daha iyi noktaya taşımış olacağız. Kitap okumayı hayatımızda vazgeçilmez bir unsur haline getirmeliyiz.

Burada anne, baba ve değerli öğretmenlerimize büyük sorumluluk düşüyor. Rol model olarak çocuklarımıza örnek olunmalı, kitap okuma alışkanlığı adeta aşılanmalıdır. İlyas Mahallemizde hizmete sunacağımız kıraathanemiz, her yaşa ve her seviyeye hitap edebilecek şekilde düzenlenip, kapılarını mahalle sakinlerine açacaktır. Burası aynı zamanda eğitim, kaynaşma ve sosyalleşme yuvası olacaktır. Şimdiden İlçemize ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.