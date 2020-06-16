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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilçam sosyal tesisi için ilk kazma vuruldu

İHA

Yeşilçam sosyal tesisi için ilk kazma vuruldu

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediyesi tarafından Yeşilçam Caddesinde yapılacak olan Yeşilçam Sosyal Tesis Projesi için ilk kazma vuruldu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, projenin tamamlanması ile ilçenin modern bir sosyal tesise daha kavuşacağını söyledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in seçim dönemindeki vaatlerinden olan Yeşilçam Sosyal Tesis Projesi, Tandoğan mahallesi Yeşilçam caddesinde hayata geçiriliyor. İlk kazması vurulan ve yaklaşık 5 bin metre kare alan üzerine yapılacak olan Yeşilçam Sosyal Tesis Projesinin içerisinde Restoran, Çocuk Oyun Alanları, Oturma Alanları, Süs Havuzu, Yürüyüş Alanları ve Yeşil alanlar yer alacak.

Dünya mutfağından lezzetler yer alacak
4 bin metrekarelik açık alanı ve 550 metrekarelik restoran bölümüyle aynı anda 500 kişiye kadar hizmet verecek olan Sosyal Tesis, geleneksel tatların yanı sıra dünya mutfağından örnekler ve alternatif lezzetleri de Malatyalılarla buluşturacak.

Başkan Güder çalışmaları inceledi
120 iş günü içinde bitirilmesi hedeflenen projede kazı çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçeye değer katacak olan Yeşilçam Sosyal Tesislerindeki çalışmaları yerinde inceledi. İlgili birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, Battalgazi’yi yaşanmak istenen ilçelerden biri yapma hedefiyle çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Başkan Güder, “ Hedefimiz Battalgazi’de yaşam kalitesini yükseltmek”
Birinci hedeflerinin Battalgazi'de yaşayan insanların yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,"Battalgazi Belediye Başkanı olduğumuzda şunu ifade etmiştik; Battalgazi ilçesindeki insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek birinci hedefimiz olacaktı. Bu yönüyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün arkadaşlarımızla birlikte Yeşilçam Caddesi’nde yapacağımız Yeşilçam Sosyal Tesis projemizin incelemesini yapıyoruz. Battalgazi’mizin en güzel nezih ortamlarından biri olan Yeşilçam Caddesi’nde kısa süre içinde binlerce konuk yerleşkesi sağlandı. Bizlerde buradaki sosyal ihtiyaçları karşılama adına Battalgazi’mize ait, Yeşilçam Sosyal Tesisimizi inşa etmeye çalışacağız. Yaklaşık 5000 metre kare alan üzerine yapılacak olan Yeşilçam Sosyal Tesis Projemizle birlikte bu alanın birkaç misli büyüklüğünde yeşil alanlarımızı da oluşturup, bölgede yaşayan insanımızın istifadesine sunacağız. İnşallah hedefimiz kısa süre içinde Battalgazi’mize yakışır, insanımızın ihtiyacını gidereceği ve nefes alabileceği bir tesisini kazandıracağız. Projenin tamamlanması ile ilçemiz modern bir sosyal tesise daha kavuşacak” dedi.

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