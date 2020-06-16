Malatya’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.<br>Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında örgütün Güney Kore eski imamı olduğu belirlenen 1 iş insanı ile ihraç edilen askerlerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi ise arama çalışması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-16 15:49:33<br>
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