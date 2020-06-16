Malatya’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.<br>Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında örgütün Güney Kore eski imamı olduğu belirlenen 1 iş insanı ile ihraç edilen askerlerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi ise arama çalışması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-16 15:49:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.