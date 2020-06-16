Malatya’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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Malatya’da, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 2 şahsın aramasının sürdüğü öğrenildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, 12 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne ait kapatılan kurum çalışanı ve Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 5 şüpheli, örgütün Güney Kore eski sorumlusu olduğu yönünde bilgiler elde edilen 1 iş adamı, 1’i ihraç 4 astsubay olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışma kapsamında 2 şüpheli firari olarak aranıyor.

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