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Vali Baruş’tan kayısı rekoltesi ile ilgili açıklama Baruş: “Spekülatif amaçlı bazı açıklamalar yapılıyor”

İHA

2020 yılı kayısı hasat sezonu öncesi açıklanan tahmini kayısı rekoltesine yapılan itirazlara değinen Vali Aydın Baruş, "Şahit oluyoruz ki spekülatif amaçlı bazı açıklamalar yapılıyor. Bunlara itibar edilmemesi gerekiyor" dedi.

Vali Baruş’tan kayısı rekoltesi ile ilgili açıklama Baruş: “Spekülatif amaçlı bazı açıklamalar yapılıyor”

2020 yılı kayısı hasat sezonu öncesi açıklanan tahmini kayısı rekoltesine yapılan itirazlara değinen Vali Aydın Baruş, “Şahit oluyoruz ki spekülatif amaçlı bazı açıklamalar yapılıyor. Bunlara itibar edilmemesi gerekiyor” dedi.
Kayısı üretiminde ilk sırada yer alan Malatya’da bugünlerde hasat öncesi açıklanan tahmini kayısı rekoltesi tartışması yaşanıyor. Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde Malatya Ticaret Borsası, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Kayısı Araştırma Enstitüsü, Kayısı Araştırma ve Geliştirme Vakfı temsilcilerinin oluşturduğu rekolte tespit komisyonu tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan rekolte ziraat odaları ile bazı üreticilerin tepkisine yol açtı.
Rekoltenin yüksek gösterilerek kayısı fiyatlarının düşük olacağı endişesi nedeniyle ziraat odaları ve üreticiler tespitin doğru yapılmadığını savunuyor. Rekolte tartışmaları sürerken Vali Aydın Baruş’da konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Malatya’da şuanda 8 milyon meyve veren kayısı ağacının bulunduğunu ifade eden Baruş, bu nedenşe Malatya’nın kayısıda dünyada ve Türkiye’de de rakipsiz bir konumda olduğunu söyledi. Kuru kayısın ihracatı ile Malatya’ya her yıl yaklaşık 300 milyon dolar ekonomik girdiğinin de geldiğini ifade eden Baruş, “Üreticimizin hak ettiği kazancı elde etmesi ve kayısı ticareti ile uğraşan ticaret erbabının gerekli faaliyetleri sürdürebilmesi için tüm tedbirlerin alınması önemli” dedi.
Bu yıl kayısı da don ve dolu zararlarının yanı sıra Manolya hastalığının da baş gösterdiğini dile getiren Baruş, yapılan tespitlerde 237 mahallede 3 bin 685 kayısı üreticisinin yaklaşık 57 bin 907 dekar alanında hasar oluştuğunu söyledi. Bu hasarın karşılanması için gerekli girişimlerde bulunduklarını ve konuyu Cumhurbaşkanlığına ilettiklerini anlatan Baruş, “Monilya hatalığı TARSİM kapsamında zararı karşılanan hasarlara girmiyor. Dolayısıyla çiftçimizin bu noktada hasarının karşılanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.
Malatya’da 1978 yılından beri tarım müdürlüğü tarafından her yıl kayısıda tahmini rekoltenin açıklandığını anımsatan Baruş, bu yıl ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda ilgili kurumların temsilcilerinin oluşturduğu bir komisyon kurduklarını söyledi. Şuana kadar yapılan rekolte tahminlerinin gerçek üretim bandına yakın olduğunu ifade eden Baruş, “Bu çalışma 15 yıldır yapılıyor. Yapılan rekolte tahminlerinin her yıl gerçek üretime çok takın olduğunu doğrulamış bulunuyoruz. 78 yılından beri 2 milyon 560 bin 420 ton kuru kayısı üretimi yapıldığı görülüyor ilimizde. Yapılan tahminlerde de bu oranın çok büyük oranda tuttuğunu görüyoruz. Geçen yılda 87 bin 642 tonkuru kayısı tahmini rekoltesi açıklandı. Büyük oranda tahminlerin tuttuğunu görüyoruz. Bu rakamın bu yılda Bakanlığımızın talimatı kapsamında ilimizde ki ilgili kurumların katılımı ile tespit ettik. Tespit komisyonu oluşturuldu. Saha çalışmaları gerçekleştirildi. Komisyon üyeleri daha sonra toplanarak ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile bu çalışmayı tamamladı” dedi.
Bu yılki tahmini yaş kayısı rekoltesinin 381 bin 737 ton olarak açıklandığını kaydeden Baruş, bunun 40 bin 637 tonunun yaş olarak piyasaya sunulacağını ve geri kalan 341 bin 100 tonun ise kurutularak 85 bin 375 ton kuru kayısı elde edileceğinin tahmin edildiğini ifade eti.
Üreticiler ve kayısı ticareti ile uğraşan ticaret erbaplarının tahmini rekolte açıklaması ile hareket ettiğini belirten Baruş, “Ancak şahit oluyoruz ki spekülatif amaçlı bazı açıklamalar yapılıyor. Bunlara itibar edilmemesi gerekiyor. Bu açıklamalar ticaret erbabımıza, üreticilerimize zarar veriyor. Yaptığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaşarak üreticilerimizi koruma amacındayız. Bu çok önemli bir konu neticede. İnşallah verimli bir kayısı üretim mevsimi geçiririz” diye konuştu.

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