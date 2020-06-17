Malatya'da otobüsteki esrara 2 gözaltı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, 3 kilo 217 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kontrol noktasında şüpheli gördüğü araç ve yolcular üzerinde arama yaptı. Kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, 2 yolcunun tedirgin davranışlarından şüphelendi. Bagajda yapılan aramada, bir çanta içerisinde 3 kilo 217 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, çantaların sahibi 2 yolcuyu gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-17 10:29:42<br>

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