Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

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Otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 şahıstan 3 kilo 217 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yol uygulaması yapıldı. Otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 şahıstan 3 kilo 217 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların TCK 188/3 maddesinden gözaltına alındıkları belirtilirken, şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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