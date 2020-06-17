Başkan Güder’den şehit ailesine taziye ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den şehit ailesine taziye ziyareti

İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde görevi sırasında bir aracın çarpması sonucunda şehit düşen polis memuru Fatih Kara'nın Malatya'daki baba ocağını ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder taziye ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Güder’den şehit ailesine taziye ziyareti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde görevi sırasında bir aracın çarpması sonucunda şehit düşen polis memuru Fatih Kara’nın Malatya’daki baba ocağını ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder taziye ziyaretlerinde bulundu.
Körfez ilçesi Kirazlı Yalı mevkiinde trafik denetim kontrol noktasında bir aracın çarpması sonucunda şehit düşen polis memuru Fatih Kara (28)’nın memleketi Malatya’da babaocağına acı haber ulaştı. Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesinde bulunan şehit polisin baba ocağına Türk Bayrakları asılırken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de aileye taziye ziyaretinde bulundu.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Malatya’ya uğurlanan şehit polisin cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Şehir Mezarlığında kılınacak cenaze namazı ile birlikte defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma Daire Başkanı Koç, denetleme için Malatya’da
YEREL HABERLER Jandarma Daire Başkanı Koç, denetleme için Malatya’da
Akçadağ’da Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Akçadağ’da Covid-19 denetimi
Yasak avlanan 15 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Yasak avlanan 15 kişiye para cezası
Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar
YEREL HABERLER Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken ...
Yeni Malatyaspor’da gözler Göztepe maçına çevrildi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da gözler Göztepe maçına çevrildi
Malatya'da otobüsteki esrara 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da otobüsteki esrara 2 gözaltı
Yeşilyurt Belediyespor kampa giriyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor kampa giriyor
Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakladı
YEREL HABERLER Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakladı
Malatya'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Arguvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Arguvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Başkan Öztürk, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulmasını önerdi
YEREL HABERLER Başkan Öztürk, Tarımsal Hizmetler Dairesi ...
Vali Baruş’tan kayısı rekoltesi ile ilgili açıklama Baruş: “Spekülatif amaçlı bazı açıklamalar yapılıyor”
YEREL HABERLER Vali Baruş’tan kayısı rekoltesi ile ilgili ...
En iyi Yeşilyurt kirazı 21 Haziran’da belirlenecek
YEREL HABERLER En iyi Yeşilyurt kirazı 21 Haziran’da belirlenecek
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kadiruşağı yolunu asfaltlıyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kadiruşağı yolunu ...
Malatya’da korana vakalarında artış yaşanıyor Malatya Valisi kentin son korona virüs bilançosunu açıkladı Kentte 67 kişi korona virüs tedavisi görüyor
YEREL HABERLER Malatya’da korana vakalarında artış yaşanıyor Malatya ...
Malatya SGK İl Müdürlüğünde görev değişimi
YEREL HABERLER Malatya SGK İl Müdürlüğünde görev değişimi
Malatya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Malatya’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Malatya ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 ...
Fuhuş yapanlara 17 bin 750 TL para cezası
YEREL HABERLER Fuhuş yapanlara 17 bin 750 TL para cezası
Dernek lokaline kumar baskını
YEREL HABERLER Dernek lokaline kumar baskını
Yeşilçam sosyal tesisi için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Yeşilçam sosyal tesisi için ilk kazma vuruldu
MTSO Meclis Üyesi Demirtaş’tan rekolte açıklaması
YEREL HABERLER MTSO Meclis Üyesi Demirtaş’tan rekolte açıklaması
Başkan Kızıldaş, yeni sağlık merkezini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kızıldaş, yeni sağlık merkezini inceledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X