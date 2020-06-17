Askeri malzemeler, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesi’nde sergilenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Askeri malzemeler, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesi’nde sergilenecek

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem projelerinden olup yapımı devam eden Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesinde, tarihe tanıklık eden askeri malzemeler özel alanlarda sergilenecek.

Askeri malzemeler, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesi’nde sergilenecek

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem projelerinden olup yapımı devam eden Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesinde, tarihe tanıklık eden askeri malzemeler özel alanlarda sergilenecek.
Yeşilyurt’un kültürel değerlerini geleceğe taşımak adına farklı temalı müzelerin sayısını artıran Yeşilyurt Belediyesi, Beylerderesi’deki 10 dönümlük alan üzerine kurduğu Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesiyle bölgenin sosyal ve kültürel kimliğine farklı bir değer katmaya hazırlanıyor.

Top, tüfek, ok, yay ve mancınık, müzedeki yerini alacak
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla kurulan müzede vatan topraklarının korunması ve müdafaa edilmesi sırasında önemli görevlerde değerlendirilen bir adet savaş uçağı ve tank yerini alırken, top, tüfek, ok, yay, obüs ve mancınık gibi savaş aletleri de kısa sürede müzedeki yerini alacak.

Rölyef çalışmaları, şehitlik ve sergi alanları kurulacak
İç ve dış tasarımı, çevre düzenlemesi, yeşil alanları, sosyal donatıları ve aydınlatmalarıyla bölgenin sosyal yaşantısına da ayrı bir canlılık kazandıracak olan müze içerisinde ayrıca kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizde yaşanan savaşları anlatan rölyef uygulamaları, sergi alanları, Malatyalı şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu sembolik şehitlik alanı, kafeterya, kıl çadırı, mescit ve tuvaletin yanı sıra Beylerderesi ve etrafının dürbünle izlenmesini sağlayacak üç katlı bir kule inşa edilecek.

“Bölgemizde ilk kez Yeşilyurt’ta kurulacak”
Yeşilyurt’un sosyal, sanatsal ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara taşımak adına farklı temalı müzeler kurmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesinin bölgede ilk kez Yeşilyurt’ta hizmete sunacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesi çatısı altında hizmete girecek olan 10 dönümlük müze alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, müzeyi ziyaret edenlere farklı duygular yaşatacaklarını ifade etti.
Yeşilyurt’un cazibe merkezi olması adına farklı temalı projeler ve yatırımlarla farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Çınar, “Tarihi dokusu ve kültürel hazineleriyle, doğal güzellikleri ve yöresel yemekleriyle her açıdan özel alanları içerisine alan Yeşilyurt’umuzun var olan güçlü potansiyelini ön plana çıkarmak adına dikkat çekici projelerimizden bir tanesini daha Yeşilyurt’umuza kazandırmak için açıkçası sabırsızlanıyoruz. Bölgemizde ilk kez Yeşilyurt’ta hizmete sunacağımız yatırımlarından bir tanesi olan Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzemizi bu yılın sonu ya da 2021 yılının ilk aylarında hizmete sunmayı planlıyoruz. Şanlı tarihimizde yaşanan savaşlarda ve alınan güvenlik önlemlerinde kullanılan askeri teçhizatları sergileyeceğimiz müzemizin çok büyük ilgi göreceğine eminim. Kentlerin ve toplumların kültürel değerlerinin geleceğe taşınmasında müzecilik faaliyetlerinin çok büyük önemi vardır. Bizlerde bu tür mekanların sayısını artırıp Yeşilyurt’umuza olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. Bölgemizin geleneksel kimliğini ön plana çıkartacak Gastronomi, Kent Belleği ve Tekstil Müzesi gibi dikkat çekici yatırımlarımızın büyük bir kısmını tamamladık, yakında hizmete sunacağız. Bölgemizin sosyal ve ekonomik hayatına büyük kazanımlar sağlayacak olan devasa yatırımlarımızdan ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesi çatısı altında hizmete sunacağımız, 10 dönümlük alanı kapsayan Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzemiz ile de şanslı tarihimizi bir nevi ziyaret edenlerin hafızalarına kazıyacağız.2018 yılında yapımına başladığımız müzemize ilk olarak bir adet savaş uçağı ve tankımızı kazandırmıştık. Üzerinde büyük bir özenle durduğumuz müzemizin diğer bölümlerinde yer alacak teçhizatlar ve uygulamalar içinde çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir. Kıl çadırı, sosyal donatıları, yeşil alanları, oturma ve yürüyüş alanlarının yanı sıra aydınlatmalarıyla farklı bir tasarımla hizmete sunacağımız müze alanımıza, top, tüfek, ok, yay, mancınık ve obüs gibi savaş aletlerini de kısa zamanda yerleştireceğiz. Bununla birlikte kahramanlık destanlarının yazıldığı savaşlarımızı anlatan rölyef uygulamaları, şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu sembolik şehitlik alanı ve sergi alanlarıyla ziyaretçilerimizin şanlı tarihimize yolculuk yapmalarını sağlayacağız. Türk bayraklarıyla süsleyeceğimiz alan içerisinde inşa edeceğimiz üç katlı kulemizde ise Beylerderemizin eşsiz güzelliklerinin dürbünle izlenmesini sağlayacağız. Bölgemizde ilk kez Yeşilyurt’umuza kazandıracağımız, her açıdan özel ve kıymetli bir sanatsal faaliyetimiz olan müzemiz şimdiden Malatya'mıza, Yeşilyurt’umuza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da mini tekno pazar etkinliği
YEREL HABERLER Malatya’da mini tekno pazar etkinliği
Malatya Barosu, yeni barolar kurulması ile alakalı çalışmanın geri çekilmesini istedi
YEREL HABERLER Malatya Barosu, yeni barolar kurulması ile alakalı ...
Malatya Büyükşehir Dilek Mahallesi’nin yol sorununu çözüyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Dilek Mahallesi’nin yol sorununu ...
Polis kendi arasında para toplayarak gıda yardımı yaptı
YEREL HABERLER Polis kendi arasında para toplayarak gıda yardımı ...
Tayini çıkan Müftü Bozkır’a veda yemeği
YEREL HABERLER Tayini çıkan Müftü Bozkır’a veda yemeği
Malatya Büyükşehir Belediyesi Mercedes Kadir’in ailesini unutmadı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi Mercedes Kadir’in ...
Jandarma Daire Başkanı Koç, denetleme için Malatya’da
YEREL HABERLER Jandarma Daire Başkanı Koç, denetleme için Malatya’da
Başkan Güder’den şehit ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Güder’den şehit ailesine taziye ziyareti
Akçadağ’da Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Akçadağ’da Covid-19 denetimi
Yasak avlanan 15 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Yasak avlanan 15 kişiye para cezası
Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar
YEREL HABERLER Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken ...
Yeni Malatyaspor’da gözler Göztepe maçına çevrildi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da gözler Göztepe maçına çevrildi
Malatya'da otobüsteki esrara 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da otobüsteki esrara 2 gözaltı
Yeşilyurt Belediyespor kampa giriyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor kampa giriyor
Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakladı
YEREL HABERLER Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakladı
Malatya'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Arguvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Arguvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Başkan Öztürk, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulmasını önerdi
YEREL HABERLER Başkan Öztürk, Tarımsal Hizmetler Dairesi ...
Vali Baruş’tan kayısı rekoltesi ile ilgili açıklama Baruş: “Spekülatif amaçlı bazı açıklamalar yapılıyor”
YEREL HABERLER Vali Baruş’tan kayısı rekoltesi ile ilgili ...
En iyi Yeşilyurt kirazı 21 Haziran’da belirlenecek
YEREL HABERLER En iyi Yeşilyurt kirazı 21 Haziran’da belirlenecek
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kadiruşağı yolunu asfaltlıyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kadiruşağı yolunu ...
Malatya’da korana vakalarında artış yaşanıyor Malatya Valisi kentin son korona virüs bilançosunu açıkladı Kentte 67 kişi korona virüs tedavisi görüyor
YEREL HABERLER Malatya’da korana vakalarında artış yaşanıyor Malatya ...
Malatya SGK İl Müdürlüğünde görev değişimi
YEREL HABERLER Malatya SGK İl Müdürlüğünde görev değişimi
Malatya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X