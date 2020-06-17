Başkan Güder, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

İHA

Başkan Güder, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

İlçedeki esnaf ziyaretlerini sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Dörtyol esnaflarını ziyaret ederek, ‘Hayırlı işler’ temennisinde bulundu. Başkan Güder, “Esnaflarımızın sıkıntıları noktasında Battalgazi Belediyesi olarak bize düşen görev neyse onu yerine getirmeye hazırız” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Dörtyol esnaflarını ziyaret ederek esnafların sorunlarını, sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Başkan Güder’e Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları ve Battalgazi Belediyesi meclis üyeleri eşlik etti. Ziyarette esnafların çay ikramını geri çevirmeyen Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak esnafların her daim yanlarında olduklarını söyledi. Belediyenin yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in sık sık esnafları ziyaret edip, sorunlarını dinlemesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen esnaflar başkana olan sevgilerini dile getirdiler.
Esnafların sıkıntılarını Başkan Güder’e ilettiklerini ifade eden Battalgazi Belediyesi Eski Meclis Üyesi Okay Demirhan, “ Battalgazi Belediyesi sorunların çözümü noktasında bize çok yardımcı oldu. Biz esnaflar olarak hayatımızda şunu prensip edindik; ‘Senin dünyaya bakan penceren kirliyse benim çiçeklerim sana çamur görünür.’ Her zaman olaylara pozitif bakmamız lazım. Güzel kalplerin geçtiği ve dokunduğu her yerde çiçekler açar. Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Bir arada durabilmek ise ilerleme demektir, birlikte çalışmak başarmaktır. Her görüşe saygımız olması gerekir. İnşallah görüş ayırmaksızın hepimiz bir araya geleceğiz ve Malatya’yı hak ettiği noktaya taşıyacağız” şeklinde konuştu.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Başkan Güder'in esnafın sorunuyla yakından ilgilendiğini ifade ederek, " Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ederiz. Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden beri, ciddi istişareler halinde bizimle birlikte esnafımızın yanında olmak için büyük gayret gösteriyor. Esnaflarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok güzel karşılıyorlar. Esnaflarımızla istişare ediyoruz. Her konuda da istişare etmeye devam edeceğiz. Hem daim buradaki arkadaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de esnafların kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, pandemi sürecinde her kesim gibi esnafında bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getirdi.
Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte esnaflara daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz diye bir araya geldiklerini ifade eden Güder, "Biz sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı bir araya gelerek istişareyle çözmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren bizler bu düşünceyi hedef edindik ve bu hedefin sonucunda da olumlu dönüklerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Çünkü Türk toplumu farklı bir toplum. Türkiye toplumu sıkıntılarını birlikte aşmasını bilen ve yeri geldiğinde kenetlenebilen, yeri geldiğinde üzüntüsünü sevincini paylaşarak artıran veya azaltan bir milletiz. Bundan dolayı da onur ve gurur duyuyoruz. Esnafımız bizim olmazsa olmazımızdır. Battalgazi Belediyesi olarak bizler esnaflarımız her daim yanındayız. İnşallah her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de gerek Valiliğimiz, gerek Belediyelerimiz, gerek Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve gerekse de esnaflarımız bir araya gelerek Malatya’yı daha güzel yerlere taşıma ve güzel hizmetlerle vatandaşımızı buluşturmak için büyük gayretler sarf edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BELSOS’ta zorla işçi çıkarıldığı iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER BELSOS’ta zorla işçi çıkarıldığı iddialarına ...
Şehit Polis Kara, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Polis Kara, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit polis memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Mercedes Kadir Filmi için senaryo hazır
YEREL HABERLER Mercedes Kadir Filmi için senaryo hazır
Akçadağ’da hububat hasadı başladı
YEREL HABERLER Akçadağ’da hububat hasadı başladı
Askeri malzemeler, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesi’nde sergilenecek
YEREL HABERLER Askeri malzemeler, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri ...
Malatya’da mini tekno pazar etkinliği
YEREL HABERLER Malatya’da mini tekno pazar etkinliği
Malatya Barosu, yeni barolar kurulması ile alakalı çalışmanın geri çekilmesini istedi
YEREL HABERLER Malatya Barosu, yeni barolar kurulması ile alakalı ...
Malatya Büyükşehir Dilek Mahallesi’nin yol sorununu çözüyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Dilek Mahallesi’nin yol sorununu ...
Polis kendi arasında para toplayarak gıda yardımı yaptı
YEREL HABERLER Polis kendi arasında para toplayarak gıda yardımı ...
Tayini çıkan Müftü Bozkır’a veda yemeği
YEREL HABERLER Tayini çıkan Müftü Bozkır’a veda yemeği
Malatya Büyükşehir Belediyesi Mercedes Kadir’in ailesini unutmadı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi Mercedes Kadir’in ...
Jandarma Daire Başkanı Koç, denetleme için Malatya’da
YEREL HABERLER Jandarma Daire Başkanı Koç, denetleme için Malatya’da
Başkan Güder’den şehit ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Güder’den şehit ailesine taziye ziyareti
Akçadağ’da Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Akçadağ’da Covid-19 denetimi
Yasak avlanan 15 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Yasak avlanan 15 kişiye para cezası
Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar
YEREL HABERLER Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken ...
Yeni Malatyaspor’da gözler Göztepe maçına çevrildi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da gözler Göztepe maçına çevrildi
Malatya'da otobüsteki esrara 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da otobüsteki esrara 2 gözaltı
Yeşilyurt Belediyespor kampa giriyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor kampa giriyor
Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakladı
YEREL HABERLER Malatya'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakladı
Malatya'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Arguvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Arguvan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Başkan Öztürk, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kurulmasını önerdi
YEREL HABERLER Başkan Öztürk, Tarımsal Hizmetler Dairesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X