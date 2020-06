Başkan Güder, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

İlçedeki esnaf ziyaretlerini sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Dörtyol esnaflarını ziyaret ederek, ‘Hayırlı işler’ temennisinde bulundu. Başkan Güder, “Esnaflarımızın sıkıntıları noktasında Battalgazi Belediyesi olarak bize düşen görev neyse onu yerine getirmeye hazırız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Dörtyol esnaflarını ziyaret ederek esnafların sorunlarını, sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Başkan Güder’e Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları ve Battalgazi Belediyesi meclis üyeleri eşlik etti. Ziyarette esnafların çay ikramını geri çevirmeyen Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak esnafların her daim yanlarında olduklarını söyledi. Belediyenin yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in sık sık esnafları ziyaret edip, sorunlarını dinlemesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen esnaflar başkana olan sevgilerini dile getirdiler.

Esnafların sıkıntılarını Başkan Güder’e ilettiklerini ifade eden Battalgazi Belediyesi Eski Meclis Üyesi Okay Demirhan, “ Battalgazi Belediyesi sorunların çözümü noktasında bize çok yardımcı oldu. Biz esnaflar olarak hayatımızda şunu prensip edindik; ‘Senin dünyaya bakan penceren kirliyse benim çiçeklerim sana çamur görünür.’ Her zaman olaylara pozitif bakmamız lazım. Güzel kalplerin geçtiği ve dokunduğu her yerde çiçekler açar. Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Bir arada durabilmek ise ilerleme demektir, birlikte çalışmak başarmaktır. Her görüşe saygımız olması gerekir. İnşallah görüş ayırmaksızın hepimiz bir araya geleceğiz ve Malatya’yı hak ettiği noktaya taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Başkan Güder'in esnafın sorunuyla yakından ilgilendiğini ifade ederek, " Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ederiz. Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden beri, ciddi istişareler halinde bizimle birlikte esnafımızın yanında olmak için büyük gayret gösteriyor. Esnaflarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok güzel karşılıyorlar. Esnaflarımızla istişare ediyoruz. Her konuda da istişare etmeye devam edeceğiz. Hem daim buradaki arkadaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de esnafların kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, pandemi sürecinde her kesim gibi esnafında bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte esnaflara daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz diye bir araya geldiklerini ifade eden Güder, "Biz sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı bir araya gelerek istişareyle çözmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren bizler bu düşünceyi hedef edindik ve bu hedefin sonucunda da olumlu dönüklerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Çünkü Türk toplumu farklı bir toplum. Türkiye toplumu sıkıntılarını birlikte aşmasını bilen ve yeri geldiğinde kenetlenebilen, yeri geldiğinde üzüntüsünü sevincini paylaşarak artıran veya azaltan bir milletiz. Bundan dolayı da onur ve gurur duyuyoruz. Esnafımız bizim olmazsa olmazımızdır. Battalgazi Belediyesi olarak bizler esnaflarımız her daim yanındayız. İnşallah her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de gerek Valiliğimiz, gerek Belediyelerimiz, gerek Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve gerekse de esnaflarımız bir araya gelerek Malatya’yı daha güzel yerlere taşıma ve güzel hizmetlerle vatandaşımızı buluşturmak için büyük gayretler sarf edeceğiz” dedi.

