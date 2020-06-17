Malatya'da 2 mezra karantinaya alındı 

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesi Taşevler Mahallesi'nin Kalender ve Köleler mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>İlçenin Taşevler Mahallesi'nin Kalender ve Köleler mezrasında, birer kişide yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Jandarma mezranın giriş ve çıkışında önlem aldı. <br>Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ İlçesi Taşevler Mahallesi Kalenderler Mezrası ve Köleler Merkez Mezrasında Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Haziran 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-17 20:35:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.