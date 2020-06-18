Yeşilyurt Belediyespor’a kamp öncesi Covid-19 testi

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İnönü Üniversitesi’ne ait uygulama oteli olan Kale Göl Otel’de kampa giren Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da futbolcular ve teknik heyete Covid19 testi yapıldı.

Dün itibariyle kampa çalışmalarına başlayan turuncu yeşilli ekip, ligin kalan haftalarına Kale ilçesinde hazırlanacak.

Kamp yaptığı Kale Göl Otel’de Covid19 testine giren Malatya ekibi, sonuçların belli olmasının ardından ilk antrenmanını yapacak.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor 3.Lig 3.Grup’ta 30 puanla 15. sırada yer alıyor.

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