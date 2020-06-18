Malatya'da 15 adet kaçak telefon yakalandı

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Malatya’da, 15 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ele geçirilirken, şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu 2 şahsın Şanlıurfa ilinden gümrük kaçağı cep telefonu getirerek Malatya’da piyasaya sürdükleri bilgileri elde edildi. Şüpheliler takibe alınarak yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında, 15 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli 2 şahsa "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılarak Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



Kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Bu arada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda ise, 2 nolu uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 24 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlem yapıldı.

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