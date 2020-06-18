Doğanşehir Belediye Başkanı Küçük, vefat etti

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük (78), kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.<br>Doğanşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda iş insanı olan Vahap Küçük, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yaklaşık iki haftadır İstanbul'da tedavi gören Vahap Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.<br>İki dönemdir AK Parti Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten 9 çocuk babası Vahap Küçük'ün cenazesinin yarın Malatya'da toprağa verilmesinin planlandığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-06-18 19:45:03<br>
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