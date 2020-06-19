Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da bir otomobilde yangın çıktı. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Darende İlçesi Nadir Köprüsü önünde gece meydana geldi. Yalçın Bak’a ait 14 AAE 639 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.