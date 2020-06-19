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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor’dan ‘vazgeçmek yok’ paylaşımı

İHA

27 haftası geride kalan Süper Lig'de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, yarın sahasında oynayacağı Göztepe müsabakasına 'dönüm noktası' gözüyle bakıyor.

Yeni Malatyaspor’dan ‘vazgeçmek yok’ paylaşımı

27 haftası geride kalan Süper Lig’de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, yarın sahasında oynayacağı Göztepe müsabakasına 'dönüm noktası' gözüyle bakıyor.
Göztepe maçı hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdüren sarıkırmızılılarda futbolcular antrenman sonrası ‘vazgeçmek yok’ pozu verdi. Teknik direktör Hikmet karaman yönetiminde çıktığı 4 maçtan 1 puan toplayan Malatya temsilcisi, Göztepe’yi yenerek şansızlığını kırmak istiyor.
Son yapılan antrenmanda objektiflere poz veren sarıkırmızılı futbolcular camianın sıkça kullandığı, ‘Vazgeçmek yok’ sloganıyla kulüp sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.
Topladığı 25 puanla 16. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, cumartesi günü saat 21.00’de evinde oynayacağı müsabakayı kazanıp 10 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyor.
Öte yandan sarıkırmızılı takımda sakatlığı süren defans oyuncusu Mustafa Akbaş’ın Göztepe müsabakasında da forma giyemeyeceği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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