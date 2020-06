Başkan Gürkan’dan Babalar Günü mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, “Babalık kavramının sorumluluk ve fedakarlık ile iş değer olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Annelerimiz nasıl ki ailenin temel taşı ise babalar da ailenin temel direğidir. Babalar evlatları için daima gerçek bir yol göstericidir. Ailesi için yüklendiği sorumluluğun bilincinde olan babalar, aynı zamanda sağlıklı bir toplumun oluşmasının en önemli etkenidir. Bir babanın en mutlu olduğu an evlatlarının ve ailesinin mutlu ve huzurlu olduğu andır. Bu nedenledir ki ailesi için kol kanat olan büyük çaba sarf eden babalar saygının hürmetin en iyisine layıklardır. Hiçbir karşılık beklemeden fedakarca bizleri yetiştiren güven içerisinde geleceğe hazırlayan babalarımız, hayat yolculuğumuzda iyi birer rol model olarak her türlü zorluğa göğüs germeyi, mücadele etmeyi, her koşulda ayakta kalmayı öğretir ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatır” ifadelerine yer verdi.

Babalara layık birer evlat olmak, sevgi ve saygı göstermenin bizlerin vefa borcu olduğuna dikkat çeken Gürkan, “Ne mutlu babasını el üstünde tutabilene, ne mutlu babasının rızasını alana” dedi.

Babalar Günü nedeniyle sosyal medyada bir kampanya başlattıklarını da ifade eden Başkan Gürkan kampanyanın, “Baba çınardır; O çınarın gölgesinde güven, huzur ve koruyucu bir şekilde şefkat vardır. Koca çınarlarımız için fidanları toprakla buluşturdunuz. O fidanlar büyüyüp doğaya nefes, halkımıza gölge olsun. Geleceğin ormanı babalarımıza armağan olsun” sloganıyla devam ettiğini söyledi.

Başkan Gürkan ayrıca mesajında evlatlarını bu vatan uğruna şehit vermiş babaları da unutmadı. Başkan Gürkan, Şehit babası olmak şereflerin en yücesidir diyerek, “Vatan toprağı için canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizin anne ve babaları bizlere emanettir. Şehitlerimizin bu emanetlerine gerekli ilgi, sevgi ve saygıyı göstermek en temel görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit babaları olmak üzere, bütün babalarımızın babalar gününü kutluyorum” şeklinde açıklamasını tamamladı.

