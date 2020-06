Gürkan’dan Küçük için baş sağlığı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Meclis Üyesi Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün vefat etmesi sonrası bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan, mesajında , “Doğanşehir Belediye Başkanımız, değerli büyüğüm Vahap Küçük abimiz Hakkın rahmetine yürüdü. Hüznümü anlatmaya kelimeler kifayet etmiyor. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Doğanşehir Belediye Başkanımız Vahap Küçük, Malatya'mızın ‘Baba Vahap’ı olarak sayılıp sevilen, her zaman insanını ve memleketini düşünen, kiminin amcası, kiminin dayısı, kiminin babasıydı.

Birlikte çalıştığımız süre içerisinde her zaman, her konuda birlikte uyumlu bir şekilde çalışmalarımız oldu. Güzel bir dost, hoş bir insanı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.

Geride hoş bir sada bırakarak aramızdan ayrıldı. Yapmış olduğu yardımlara hayırseverliğe birçok kez şahit olduk.

Malatya’mızın başı sağ olsun.

Hakk'ın rahmetine kavuşan Doğanşehir Belediye Başkanımız Vahap Küçük'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum ”ifadelerine yer verdi.

