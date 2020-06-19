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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cemil Taşçıoğlu anısına kütüphane açıldı

İHA

Türkiye'deki ilk korona virüsü hastasını muayene eden doktor olarak bilinen ve Covid19 nedeniyle hayatını kaybeden Cemil Taşçıoğlu anısına Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi tarafından Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi'nde kütüphane açıldı.

Cemil Taşçıoğlu anısına kütüphane açıldı

Türkiye'deki ilk korona virüsü hastasını muayene eden doktor olarak bilinen ve Covid19 nedeniyle hayatını kaybeden Cemil Taşçıoğlu anısına Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi tarafından Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi’nde kütüphane açıldı.
Battalgazi Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleşen Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi’nde Prof Dr. Cemil Taşçıoğlu Kütüphanesi’nin açılışı törenine, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı, Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcıları, Battalgazi Belediye Meclis Üyeleri, Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

“Ailem adına teşekkür ediyorum”
Programa tele konferans sistemiyle görüntülü katılıp görüşlerini bildiren Prof Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu, Battalgazi Belediyesi tarafından babası adına açılan kütüphanenin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, “Böyle güzel bir düşünce ile Babam adına yaptırılan kütüphane bizleri çok sevindirdi. Ailem adına Battalgazi Belediyesine ve değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Buna benzer kütüphanelerin umut ediyorum ki daha niceleri yapılır. Okuyan ve okuduklarıyla kendini geliştiren öğrencilerimiz olsun. Babamın ismiyle nerelere gelebileceklerini görsünler. Bu davranışınızdan dolayı Battalgazi Belediyesi Başkanı ve çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“Sağlık şehidimizin ismini burada yaşatmak istedik”
Malatya’nın ve Battalgazi’nin en yetenekli liselerinden Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi’nde eksik olan bir kütüphaneyi tamamladıklarını belirten Güder, “Bazı isimlerin yaşatılması lazım. Bizde kıymetli hocamızı sağlık şehidimizin ismini burada yaşatmak adına özellikle bilim yuvasında onun adının sürekli hatırlanması için böyle bir isimle taçlandırmak istedik. Umarım Cemil hocamız öğrencilerimiz için model olur. Öğrencilerimiz onun gayretlerini görerek motive olurlar ve daha iyi noktalara gelirler. İyi ki öğle bir babanın evladısınız. Artık Babanıza ait bir mekanınız var. Bu mekan tüm öğrencilerimizindir. Bilim adına okumak adına biz Battalgazi Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her daim sizleri burada görmek isteriz” diyerek duygularını ifade etti.
Babalar Günü dolayısıyla bütün Babaların Babalar günü tebrik ederek sözlerine sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ben öncelikle bütün babaların, çınarların Babalar günü tebrik ediyor, onlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Ahrete intikal eden tüm babalara Allah’dan rahmet diliyorum. Battalgazi ilçemizde bulunan ve öğrencilerimizin yarışarak kazanmış olduğu Sosyal Bilimler Lisemizi ziyaret ettik. Geçen yıl bu okulumuz yeni yerine taşındı. Burada bir kütüphaneye ihtiyaç vardı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve okul Müdürümüzün talepleri doğrultusunda okulumuzun içinde çocuklarımızın kullanabileceği kütüphane çalışmamızı tamamladık. Kaymakamlığımızın da ciddi emekleri oldu. Bugünde Battalgazi Kaymakamımız ile birlikte açılışını gerçekleştiriyoruz. Okumak ilerlemek için şarttır. İslamın da ilk emri oku’dur. Okuyunca öğreneceksiniz, okuyunca düşüneceksiniz. Okuyunca yorum yapacaksınız. Biz, bu emri tarih boyunca millet olarak bir farz kabul ederek bunun gereğini yerine getirdik. Bununla beraber nice medeniyetler kurduk, kurmaya da devam edeceğiz. Bu kütüphanemizin öğrencilerimize hayır, bereket, başarı getirmesini diliyorum. Eğim söz konusu olduğunda, elimizde ne tür imkanlar varsa Belediye olarak bunları gerçekleştirme adına çaba sarf ediyoruz. Gençliği çok önemsiyoruz. Onlar bizim geleceğimizdir. Battalgazi’miz de 2 tane Gençlik Merkezi yaptırıyoruz. Bir tanesinin açılışını kısa süre içinde gerçekleştireceğiz. Yapı olarak ta Malatya’ya ve Türkiye’ye örnek olacak nitelikte yapılarımızı gerçekleştiriyoruz. Amacımız geleceğimizin inşasına katkıda bulunmak. İnşallah bu çalışmamız Battalgazi’miz, memleketimiz için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Duran, “Bu kütüphane eğitim ve öğretim hayatımıza katkı sunacak”
Yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkür eden Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, “Battalgazi ilçemiz de Eğitim ve Öğretim açısından en kaliteli liselerimizden olan Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisemiz de bu hafta kutlanacak olan Babalar günü dolayısıyla bir sağlık emekçisi babamızın isimi verdiğimiz kütüphanemizi Battalgazi Belediyemizin organizasyonunda beraberce açıyoruz. Bu kütüphanemizin Eğitim ve Öğretim hayatımıza katkı sunacağından inancım tamdır. Bizim en güzel lisemiz olan Sosyal bilimler lisemizde ki öğrencilerimizim burada bulunan kitaplardan ziyadesiyle istifade edeceklerine inancım tamdır. Eğitim ve Öğretim hayatına sundukları katkılardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık çok güzel bir kütüphane olmuş” diye konuştu.

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